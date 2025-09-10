फैटी लिवर के मरीज इन चीजों का करें सेवन, जिगर पर जमा गंदा फैट हो सकता है कम!
Advertisement
trendingNow12916739
Hindi NewsHealth

फैटी लिवर के मरीज इन चीजों का करें सेवन, जिगर पर जमा गंदा फैट हो सकता है कम!

Healthy foods for fatty liver patients: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग फैटी लिवर की समस्या से परेशान है. फैटी लिवर के मरीज को डाइट में इन चीजों को शामिल करना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फैटी लिवर के मरीज इन चीजों का करें सेवन, जिगर पर जमा गंदा फैट हो सकता है कम!

Diet for fatty liver: लिवर शरीर का सबसे जरूरी अंग होता है. हेल्दी शरीर के लिए लिवर का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है. वहीं इन दिनों गलत खानपान और तनाव की वजह से अधिकतर लोग लिवर से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. फैटी लिवर होने पर लिवर पर फैट जमा हो जाता है. समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो समस्या गंभीर भी हो सकती है. आइए जानते हैं फैटी लिवर के मरीज को किन चीजों का सेवन करना चाहिए. 

हरी पत्तेदार सब्जियां 
अगर फैटी लिवर की समस्या है तो आपको डाइट में हरी पत्तेदार की सब्जियों का सेवन करें. आप डाइट में पालक, सरसों और चौलाई  का साग खा सकते हैं. फैटी लिवर की समस्या होने पर इन चीजों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. दरअसल साग में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. 

साबुत अनाज 
फैटी लिवर के मरीज को साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए. साबुत अनाज लिवर हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. फैटी लिवर होने पर आप ब्राउन राइस, ओट्स और क्विनोआ का सेवन कर सकते हैं. यह वेट लॉस में मदद करता है. रोजाना साबुत अनाज का सेवन करने से फैटी लिवर रिकवर में मदद मिल सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सेब 
फैटी लिवर मरीज को रोजाना सेब का सेवन करना चाहिए. फैटी लिवर के मरीज सुबह ब्रेकफास्ट में 2 सेब का सेवन कर सकते हैं. सेब में फाइबर समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि फैटी लिवर की समस्या को ठीक कर सकते हैं. 

ब्लैक कॉफी 
फैटी लिवर के मरीज ब्लैक कॉफी का सेवन कर सकते हैं. ब्लैक कॉफी पीने से फैटी लिवर की समस्या ठीक हो सकती है. अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है तो आप रोजाना 1 से 2 कप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन  या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: इस नीले फूल से दूर हो सकती है पीरियड्स से जुड़ी ये समस्या, हर महिला को जानने चाहिए इसके फायदे!

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
;