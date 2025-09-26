Advertisement
प्रेग्नेंसी कंट्रोल करने वाली दवाओं से स्ट्रोक का खतरा, जानिए महिलाओं को क्यों होता ऐसा रिस्क

World Contraception Day:  कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर कई धारणाएं बनाई जाती हैं, लेकिन एक रिसर्च ने इससे  जुड़े खतरे की बात कही है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 26, 2025, 12:34 PM IST
Contraceptive and Stroke Risk: भारत समेत दुनियाभर की महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें कंबाइंड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी सीएचसी (CHC) भी कहते हैं, जिनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन दोनों होते हैं. प्रेग्नेंसी रोकने के अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज करने में भी इसका यूज होता है. हालांकि 'द कन्वर्सेशन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नए रिसर्च में बर्थ कंट्रोल पिल्स से जुड़े खतरे को बताया गया है जिसे स्ट्रोक कहा जाता है. खास तौर से क्रिप्टोजेनिक इस्केमिक स्ट्रोक (Cryptogenic ischaemic stroke) को हाइलाइट किया गया है, जो एक तरह का अचानक आने वाला स्ट्रोक है, जिसका कोई साफ कारण नहीं होता.

कॉन्ट्रासेप्टिव्स से स्ट्रोक का रिस्क?
यूरोपियन स्ट्रोक ऑर्गनाइजेशन कॉन्फ्रेंस में पेश की गई सीक्रेटो स्टडी की फाइंडिंग्स से पता चला है कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में नॉन यूजर्स की तुलना में क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक का एक्सपीरिएंस होने की संभावना तीन गुना ज्यादा थी. मोटापा और माइग्रेन जैसे दूसरे रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद भी ये सच साबित हुआ. ब्रॉडर स्टडी में एस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे गोलियों, पैच, आईयूडी और वजाइनल रिंग के साथ भी रिस्क बढ़ा हुआ पाया गया. वजाइनल रिंग ने स्ट्रोक के खतरे को 2.4 गुना बढ़ा दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव पैच ने 3.5 गुना, जबकि सिर्फ प्रोजेस्टिन वाले आईयूडी ने कोई एडेज रिस्क नहीं दिखाया.

क्या है जिम्मेदार?
इसका दोषी सिंथेटिक एस्ट्रोजन अपीयर होता है. नेचुरल एस्ट्रोजन के उलट, सिंथेटिक वर्जंस ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनकी खुराक नियमित होती है. ये लिवर को थक्का बनाने वाले प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और थक्कारोधी दवाओं को कम करते हैं, जिससे एब्नॉर्मल ब्लड क्लॉट की स्थिति पैदा हो जाती है. ये थक्के ब्रेन की धमनियों में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे इस्केमिक स्ट्रोक हो सकते हैं. एस्ट्रोजन रक्तचाप को थोड़ा बढ़ा सकता है और ब्लड वेसेल्स के काम को अफेक्ट कर सकता है. स्मोक करने वालों, माइग्रेन से पीड़ित लोगों या थक्के जमने की बीमारी वाले लोगों में ये जोखिम और भी बढ़ जाता है.
 

इन असोसिएशन के बावजूद, एब्सोल्यूट रिस्क कम रहता है, सालाना तकरीबन 4,700 गोली लेने वालों पर एक एडिशनल स्ट्रोक. फिर भी, दुनिया भर में लाखों महिलाएं सीएचसी का इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए छोटे जोखिम भी पॉपुलेशन लेवल पर बड़ा असर डाल सकते हैं. अहम बात ये है कि प्रेग्नेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड्स में गर्भ निरोधकों की तुलना में थक्का जमने और स्ट्रोक का रिस्क ज्यादा होता है, जो एक प्रेस्पेक्टिव देता है.

ज्यादा स्टडी की जरूरत
ये मसला महिलाओं से जुड़े हेल्थ रिसर्स में बड़ी कमियों को बयां करता है, जहां कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साइड इफेक्ट्स का अभी तक कम अध्ययन किया गया है और उनके बारे में कम जानकारी दी गई है. महिलाओं को सभी गर्भनिरोधक उपायों के खतरे और फायदों का आकलन करने के लिए सटीक, ट्रांस्पेरेंट जानकारी की जरूरत होती है. बेहतर रिसर्च और कम्यूनिकेशन के साथ, महिलाएं इंफॉर्म्ड च्वॉइसेज चुन सकती हैं और उस तरीके को सेलेक्ट कर सकती हैं जो इफेक्टिवनेस, पहुंच और सेफ्टी के बीच सबसे बेहतर संतुलन बनाती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;