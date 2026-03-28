Advertisement
trendingNow13156172
Hindi NewsHealthलाइट डिनर शरीर के लिए क्यों है जरूरी, एक्सपर्ट ने बताया; 7 बजे खाना खाने से क्या होते हैं हेल्थ बेनिफिट?

लाइट डिनर शरीर के लिए क्यों है जरूरी, एक्सपर्ट ने बताया; 7 बजे खाना खाने से क्या होते हैं हेल्थ बेनिफिट?

देर रात डिनर करना सेहत के लिए खतरनाक होता है, ऐसा हम नहीं बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है. आइए जानते हैं 7 बजे डिनर करने से सेहत को क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 28, 2026, 05:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लाइट डिनर शरीर के लिए क्यों है जरूरी, एक्सपर्ट ने बताया; 7 बजे खाना खाने से क्या होते हैं हेल्थ बेनिफिट?

आज के समय में देर रात डिनर करना बेहद आम बात हो गई है. खासकर शहरों में लोग 11 बजे डिनर करते हैं. क्या आप जानते हैं देर रात को डिनर करने से सेहत संबंधी समस्या जैसे डायबिटीज, मोटापा, बीपी, ब्लड शुगर का रिस्क बढ़ सकता है. एक्सपर्ट हमेशा से 7 बजे तक डिनर करने की सलाह देते हैं. शारदा अस्पताल, ग्रेटर नोएडा के सीनियर कंसल्टेंट - इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से जानते हैं रात को लाइट डिनर क्यों करना चाहिए? 7 बजे खाना खाने से क्या होते हैं हेल्थ बेनिफिट?

रात को हल्का भोजन 
रात के समय हल्का भोजन करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रात के समय हमारा शरीर आराम की स्थिति में जाता है. इस समय पाचन क्रिया धीमी हो जाती है. अगर देर से और हैवी भोजन करते हैं खाना सही से पच नहीं पाता है. जिस वजह से गैस, पेट दर्द और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. 

अच्छी नींद 
जल्दी डिनर करने से अच्छी नींद आती है. सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना खाने से शरीर को खाना पचाने का समय मिल जाता है. जिससे हम आराम से गहरी नींद ले पाते हैं. देर से खाने में नींद में बाधा आ सकती है. वहीं सुबह थकान हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रात को क्या खाएं 
एक्सपर्ट के अनुसार रात को हल्के भोजन में सब्जी, सलाद, खिचड़ी, दाल का सेवन कर सकते हैं. रात के समय कम कैलोरी वाला भोजन करना चाहिए. ज्यादा कैलोरी लेने से मोटापा बढ़ सकता है. 

पाचन तंत्र को मिलता है आराम 
7 बजे डिनर करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है. 7 बजे खाना खाने से आपके शरीर को उसे पचाने के समय मिल जाता है. 7 बजे डिनर करने से पाचन तंत्र को खाना पचाने के लिए 3 से 4 घंटे का समय मिल जाता है. 

रात को देर से डिनर करने के नुकसान 
अगर आप 10 से 11 बजे डिनर करते हैं और तुरंत सो जाते हैं, तो आपका शरीर आराम करने की बजाए खाने को पचाने में लगा रहता है. इससे नींद की क्वालिटी खराब होती है. इसके अलावा पेट में गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या हो सकती है. 

शाम के समय शरीर का मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है, जिससे फैट बर्न होने की जगह स्टोर होना शुरू हो जाता है. ऐसे में रात को देर से खाने से ब्लड शुगर और हाई बीपी की समस्या हो सकती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipsfood

Trending news

कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
SSLC Hindi exam ban
कर्नाटक में हिंदी को लेकर फिर मचा बवाल, KSEAB का घेराव, SSLC एग्जाम पर BAN की मांग
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
Assembly Election 2026
असेंबली चुनाव से पहले क्यों नाराज हो गए अन्नामलाई? चुनाव न लड़ने का किया फैसला
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
DNA
तेल-गैस की नहीं है कोई कमी... कालाबाजारी दिखने पर दें सूचना, ZEE NEWS की खास मुहिम
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
PM Modi
न लॉकडाउन लगेगा, न होगी तेल-गैस की किल्लत... PM मोदी के एक्शन प्लान की 10 बड़ी बातें
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
Kashmir IED Threat
कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी में रची जा रही 'IED ब्लास्ट' की साजिश, हाईवे पर ड्राई डे
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
west bengal news in hindi
मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर फिर बरसे पत्थर, कई लोग घायल, हंगामे-आगजनी से दहशत
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
india pakistan news
दो मोर्चों पर जंग की तैयारी! 2.38 लाख करोड़ से भारत बना रहा ‘फ्यूचर वॉर’ का ये प्लान
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
Avalanche
श्रीनगर-लेह हाईवे पर आया बर्फ का 'समंदर', गाड़ी में ही 5 लोगों की हो गई मौत
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
Justice SuryaKant
न्यायपालिका में महिलाओं की कमी पर CJI सूर्यकांत का कड़ा रुख, HC को लिखा पत्र
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?
Assam Assembly Elections 2026
असम चुनाव: BJP को हराने के लिए साथ आए '3G', हिमंता को दे पाएंगे टक्कर या होंगे चित?