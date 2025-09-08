सोमवार को ही 13% ज्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं? जानें कब और कैसे बढ़ जाता है इसका खतरा

Heart Attacks Risk: भारत में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. डराने वाली बात ये है कि अब ये बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यानी किसी भी उम्र के लोगों की जान ले रहा है. वहीं दुनियाभर में करीब 90 लाख लोगों की हर साल हार्ट अटैक से मौत हो रही है. क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट अटैक का भी कोई खास समय होता है? क्या किसी खास दिन में हार्ट अटैक ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाता है?

सोमवार को क्यों होते हैं ज्यादा हार्ट अटैक?

इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको हार्ट अटैक को लेकर हुए बेलफास्ट और आयरलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की रिसर्च के बारे में जरूर जानना चाहिए, जिसमें ये पता चला है कि 13% गंभीर हार्ट अटैक सोमवार को ही पड़ते हैं. इसकी वजह ये बताई गई है कि वीकेंड पर आराम करने के बाद काम और स्ट्रेस, हार्ट अटैक में बढ़ोतरी का कारण बन सकते हैं.

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा?

रिसर्च में ये भी बताया गया है कि भारत में सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा 33% तक बढ़ जाता है. इसके पीछे की वजह ये है कि ठंड के मौसम में यहां के लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, पॉल्यूशन भी ज्यादा रहता है और लोग फिजिकल एक्टिविटी भी कम कर पाते हैं.

हार्ट अटैक के बड़े कारण

इसके अलावा ये भी बताया है कि खान-पान में इरेगुलिटी की वजह से क्रिसमस के वक्त भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे अधिक हार्ट अटैक होने की आशंका सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच होती है. क्योंकि ये वो समय रहता है जब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. एक दूसरा कारण ये भी है कि रात भर शरीर में पानी की कमी खून को गाढ़ा कर देती है, जिससे आर्टरीज में थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है.

इन वजहों से भी बढ़ सकते हैं हार्ट अटैक के मामले

एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन लोगों में नींद से जुड़ी बीमारी है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटिज है और शरीर में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रोल है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. उन्हें खुद पर ज्यादा ध्यान देने की जरुरत है. थोड़ी सी सतर्कता और शरीर पर थोड़ा सा ध्यान बड़े खतरे को टाल सकता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.