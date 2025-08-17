रेस्टोरेंट में बिल के साथ मिश्री-सौंफ क्यों दी जाती है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!
रेस्टोरेंट में बिल के साथ मिश्री-सौंफ क्यों दी जाती है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!


भोजन के बाद मिश्री और सौंफ खाना केवल स्वाद या परंपरा नहीं है, बल्कि पाचन सुधारने, मुंह की बास से छुटकारा पाने और सेहत को बनाए रखने एक सरल और प्रभावी तरीका है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:47 PM IST
रेस्टोरेंट में बिल के साथ मिश्री-सौंफ क्यों दी जाती है? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

आपने नोटिस किया किया होगा कि जब आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद बिल के लिए वेटर को कहते हैं, तो वो एक पर्ची के साथ सौंफ और मिश्री भी लाकर देता है. ज्यादातर लोग इसे खाने के बाद मीठे के विकल्प के रूप में एक-दो चम्मच ले लेते है, लेकिन इसकी असली वजह बहुत कम लोगों को पता होती है. इस मिश्रण के पीछे एक गहरा आयुर्वेदिक विज्ञान छिपा है.

मिश्री और सौंफ न केवल पारंपरिक भारतीय भोजन का हिस्सा हैं, बल्कि ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और भोजन को सही तरीके से पचाने में भी मदद करते हैं. सदियों से इसका उपयोग आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में होता आया है. इसके फायदों को यहां आप डिटेल में जान सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- खाने के बाद चबाएं सौंफ के बीज, डॉ. खुद करते हैं सेवन, बताया- होते ही ठीक हो जाती हैं ये 4 परेशानियां

 

पाचन में सुधार और पेट को राहत

सौंफ खाने से पाचन रसों का स्त्राव बेहतर होता है, जिससे खाना जल्दी और आसानी से पचता है. वहीं, मिश्री में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करते हैं. 

सांसों को बनाएं ताजा

सौंफ में मौजूद नेचुरल तेल मुंह को तुरंत फ्रेश कर देते हैं. वहीं, मिश्री मुंह की सफाई में मदद करती है और बदबूदार सांसों से बचाती है, जो आमतौर पर मसालेदार खाना खाने के बाद होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम है. 

मीठे की क्रेविंग कंट्रोल होती है 

भोजन के बाद कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है, ऐसे में मिश्री एक हेल्दी विकल्प बन जाती है. यह मीठे की तलब को संतुष्ट करती है, जिससे आप अधिक चीनी या मिठाई खाने से बच सकते हैं. जिससे ब्लड शुगर के बढ़ने का खतरा भी कंट्रोल होता है. 

गैस और ब्लोटिंग से राहत

सौंफ पेट में गैस बनने की प्रक्रिया को कम करती है और आंतों को शांत करती है. इससे भोजन के बाद पेट हल्का महसूस होता है.

पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद

एक स्वस्थ पाचन तंत्र ही भोजन से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स को अच्छे से अवशोषित कर पाता है. सौंफ आंतों की सेहत को बेहतर बनाकर पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर करती है.

इसे भी पढ़ें- खाना खाने के तुरंत बाद न करें ये 5 काम, वरना दिनभर रहेगी पाचन की परेशानी

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

 

 

 

