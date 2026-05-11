हंतावायरस में जानी दुश्मन बनता है ये छोटा सा इंफेक्शन, लक्षण से भी नहीं लगता पता; जानें कैसे मौत की तरफ खिंचते हैं मरीज?

Hantavirus High Mortality Risk: दुनियाभर में इन दिनों हंता वायरस का खौफ मचा हुआ है. लोगों को इससे कोविड 19 वाले दिन याद आने लगे हैं. हालांकि, कई डॉक्टर्स का कहना है कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. डॉक्टर्स का कहना है कि हंता वायरस एक रोडंट बोर्न वायरल इंफेक्शन है, जो ऑर्थोहंतावायरस जीनस के वायरस के कारण होता है. मुख्य रूप से यह इंफेक्टेड रोडेंट के मूत्र, लार या मल से वायरस युक्त कणों के सांस लेने के कारण फैलता है. वैसे तो यह इंफेक्शन दुर्लभ है, लेकिन यह कई बार खतरनाक रूप भी ले सकता है. इनमें से सबसे खतरनाक है हंता वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम (HCPS).

कैसे असर करता है HCPS?

हंता वायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम (HCPS) एक जानलेवा बीमारी है, जो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है और तेजी से रेस्पीरेटरी फेलर का कारण बन सकती है. HCPS में मृत्यु दर 30-50 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. यह बीमारी आमतौर पर बुखार, थकान, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, तेज हार्टबीट, उल्टी, मतली और पेट में समस्या जैसे सामान्य फ्लू जैसे लक्षणों से शुरू होती है. शुरुआत में ये लक्षण बेहद आम लगते हैं, जिससे इसका निदान अक्सर मुश्किल हो जाता है. बाद में कुछ ही दिनों के अंदर मरीजों को अचानक सांस लेने में गंभीर कठिनाई, कम ऑक्सीजन लेवल, लो ब्लड प्रेशर और फेफड़ों में लिक्विड जमा होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यह स्थिति इस बीमारी को और घातक बनाती है.

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क्यों ज्यादा है मृत्यु दर?

हंता वायरस में मृत्यु दर ज्यादा होने का मुख्य कारण यह है कि यह किडनी और लंग्स में ब्लड वेसल्स को प्रभावित करता है. शरीर में प्रवेश करने के बाद यह वायरस ब्लड वेसल्स की लेयर बनाने वाली सेल्स को संक्रमित करता है. इसके अलावा यह डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे ब्लड वेसल्स से लिक्विड लंग्स टिश्यू में रिसने लगता है. ऐसे में मरीज को फुफ्फुसीय शोफ (पल्मोनरी एडिमा) हो जाता है. जैसे-जैसे लिक्विड तेजी से लंग्स में भरता है, वैसे-वैसे ऑक्सीजन सप्लाई भी ब्लॉक होने लगती है. इससे मरीज की स्थिति और गंभीर हो जाती है और वह हार्ट फेल का शिकार हो सकता है.

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कैसे बचें?

HCPS से बचने के लिए चूहों, चूहों से प्रभावित जगहों, खेतों, गोदामों या खराब हवा वाले इलाकों के संपर्क में आने के मामले में डॉक्टर हंतावायरस इंफेक्शन पर विचार कर सकते हैं. वहीं किसानों, वनकर्मियों, पेस्ट कंट्रोल वर्कर्स और चूहों से दूषित क्षेत्रों की सफाई करने वाले लोगों को इंफेक्शन का खतरा ज्यादा हो सकता है. इसके अलावा कम प्लेटलेट काउंट, ल्यूकोसाइटोसिस, बढ़ा हुआ हेमेटोक्रिट और छाती के एक्स रे में फेफड़ों में परिवर्तन इसके निदान में मदद कर सकता है. इसके अलावा वायरस की पुष्टि के लिए स्पेशल ब्लड टेस्ट और मॉलीक्यूलर टेस्ट किया जाता है.