Advertisement
trendingNow13054660
Hindi NewsHealthसर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें इसका कारण

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें इसका कारण

सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के मामले अचानक बढ़ जाते हैं. डॉ. सुब्रत अखौरी से जानते हैं आखिर सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों आते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 26, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का रिस्क, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें इसका कारण

सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के मामले अधिक देखने को मिलते हैं. ऐसे में लोगों के जेहन में सवाल आता है कि आखिर ठंड के मौसम में हार्ट अटैक क्यों आता है ठंड का हार्ट से क्या संबंध है. असल में ठंडे मौसम की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है जिससे हार्ट के काम पर भी असर पड़ता है. ब्लड फ्लो स्लो होने की वजह से हार्ट पर खून पंप करने का दवाब बढ़ जाता है जिस वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. एशियन हॉस्पिटल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट चेयरमैन डॉ. सुब्रत अखौरी से जानते हैं सर्दियों में हार्ट अटैक के जोखिम को कैसे कम करें? 

सर्दियों में ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है 
डॉक्टर के अनुसार ठंड के मौसम में शरीर नेचुरल गर्मी बनाए रखने के लिए ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देता है, मेडिकल भाषा में इसे Vasoconstriction कहते हैं. जब ब्लड वेसल्स सिकुड़ती है तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है जिससे हार्ट पर खून पंप करने का दबाव बढ़ जाता है. ऐसे में दिल को काफी ताकत लगानी पड़ती है. वहीं किसी इंसान की धमनियों में पहले से ही ब्लॉकेज की समस्या है तो सिकुड़ी हुई से ब्लड फ्लो में काफी दिक्कत आती है ऐसे में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है. 

ब्लड प्रेशर की जांच 
सर्दियों के मौसम में ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है. ऐसे में सर्दियों के मौसम में टाइम टू टाइम बीपी की जांच करानी चाहिए. जांच कराने से आने वाले खतरे से बचा जा सकता है. सुबह के समय अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है. ऐसे में बीपी की जांच कराते रहना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह-सुबह ना करें ये काम 
सुबह-सुबह ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए, ना ही अचानक भारी एक्सरसाइज करना चाहिए, बिना गर्म कपड़ों के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, यह सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. खासकर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को सर्दियों के दिनों सुबह-सुबह सावधानी जरूर बरतनी चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

न्यू ईयर पार्टी में फैशन क्वीन दिखने के लिए बेस्ट हैं ट्रेंडी आउटफिट्स आइडिया

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
National News
माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? भारत वापसी का मिला इशारा
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
hindi Jammu and Kashmir news
'कट्टर अपराधियों को जमानत लेकिन...' कैदियों की खातिर महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाई मांग
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
Alcoholic Beverages
भारतीयों पर छाया रूसी वोदका का खुमार, 10 महीनों में गटक गए 520 टन विदेशी अल्कोहोल
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
India Bangladesh News in Hindi
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर भारत की दो टूक, कहा - हिंसा मंजूर नहीं
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
maharashtra news hindi
'बहुत दुर्भाग्य है...' ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस