बचपन की बातें और तस्वीरें क्यों नहीं रहती याद, विज्ञान में छिपा है इसका कारण

बचपन की बातें और तस्वीरें बहुत ही कम याद रहती है. क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन की चीजें और बातें हमें याद क्यों नहीं रहती हैं. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है.
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बड़े होने के बाद अक्सर बचपन की यादों को हम भूल जाते हैं. बचपन की यादें धूमिल हो जाती है. लेकिन बचपन में सीखी हुई साइकिल, स्विमिंग ये सब याद रहता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण है. विज्ञान के अनुसार जानते हैं कि बचपन की बातें हमें क्यों याद नहीं रहती हैं.
दिमाग में 3 तरह की मेमोरी होती है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और दो लांग टर्म मेमोरी होती है. प्रोसीड्यूरल मेमोरी और सीमेंटिक मेमोरी है. प्रोसीड्यूरल मेमोरी लिखना, खाना, चलना, साइकिल चलाना यादे होती है. ये मेमोरी जीवनभर साथ रहती है.
सीमेंटिक मेमोरी भी लॉन्ग टर्म होती है. इस मेमोरी में इंसान किसी भी जानवर को पहचानने, ब्लिडिंग, नदी, झरना और मंदिर आदि की पहचान रहती है. ये यादें, तस्वीर और बातें जीवन भर याद रहती है.
तीसरी एपिसोडिक मेमोरी होती है. इस मेमोरी में खास पल और घटनाएं स्टोर होती है. लेकिन समय के साथ हम उन पलों को भूल जाते हैं या फिर धुंधली हो जाी है. विज्ञान के अनुसार, एपिसोडिक मेमोरी में लगभग 5 साल तक की यादें स्टोर होती हैं.
ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसे एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं. इस मेमोरी में स्पेशल पल और घटनाएं स्टोर होती है लेकिन समय के साथ हम उन पलों को भूल जाते हैं. विज्ञान के अनुसार एपिसोडिक मेमोरी में 5 साल तक की यादें, तस्वीरे स्टोर होती है. इस दौरान की वहीं बातें या तस्वीरें याद रहती हैं जिसे हम बार-बार याद करते हैं.
6 साल की उम्र से पहले न्यूरॉन का विकास बहुत कम होता है. इस वजह से 6 साल से पहले की यादें या आसपास की घटनाएं याद नहीं रहती हैं. लगभग 70 प्रतिशत तक यादे धुंधली हो जाती है.
किसी बीमारी या फिर किसी हादसे की वजह से याददाश्त चली जाती है. लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी पर इसका असर नहीं पड़ता है. इसका असर केवल एपिसोडिक मेमोरी पर पड़ता है. ऐसे में याददाश्त जाने पर इंसान को जानवर, साइकिल और स्विमिंग करना याद होता है. वह केवल अपना नाम, घर, परिवार को भूल जाता हैं क्योंकि यह सब एपिसोडिक मेमोरी का हिस्सा होता है.
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