हजारों वर्ष पुराना आयुर्वेद आज भी क्यों है असरदार? इन चीजों में छिपा है राज
हजारों वर्ष पुराना आयुर्वेद आज भी क्यों है असरदार? इन चीजों में छिपा है राज

आयुर्वेद सदियों पुराना इलाज का तरीका है, लेकिन क्या ये आज के जमाने में इतना कारग होगा, जब जीने का तरीका और हालात लगातार बदल रहे हैं. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:49 AM IST
हजारों वर्ष पुराना आयुर्वेद आज भी क्यों है असरदार? इन चीजों में छिपा है राज

Importance of Ayurveda in Modern Life: कई लोग हैरान होते हैं जब सुनते हैं कि हजारों साल पुराना आयुर्वेद आज की नई-नई बीमारियों में भी असर करता है. एक आम सवाल उठता है कि उस जमाने की लाइफस्टाइल, डाइट और एनवायरनमेंट बिलकुल अलग था, तो उस दौर के इलाज आज कैसे काम कर सकते हैं? इसका जवाब बॉडी के नेचर में छिपा है.

आज के हालात अलग
इंसानी शरीर भले ही आज ज्यादा बीजी, टेंशन से भरा और पॉल्यूशन से घिरा हुआ हो, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका वैसा ही है जैसा पहले था. डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मन जिस तरह से रिएक्ट करता है. ये सब आज भी उसी तरह काम करते हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि आज की लाइफस्टााइल ज्यादा बिगड़ी हुई है.

आयुर्वेद की पावर
यहीं पर आयुर्वेद की ताकत नजर आती है. आयुर्वेद बीमारियों को दबाने के बजाय शरीर के संतुलन को दोबारा स्थापित करता है. ये मानता है कि अगर शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति मजबूत है और ओजस यानी इम्यून पावर बैलेंस है, तो शरीर खुद ही बीमारियों से लड़ सकता है. सुश्रुत संहिता और चरक संहिता दो ऐसे ग्रंथ हैं जो अच्छी जीवनशैली को ही स्वस्थ रहने की कुंजी मानते हैं. सुश्रुत संहिता व्यायाम और स्वच्छता को तरजीह देती है, तो चरक संहिता आहार और भोजन के जरिए सेहत को बनाए रखने पर फोकस्ड है.

जड़ी-बूटियों की अहमियत
आयुर्वेद की कई जड़ी-बूटियां आज की परेशानियों में बेहद कारगर साबित हो रही हैं. जैसे अश्वगंधा और ब्राह्मी स्ट्रेस को कम करने और मेंटल हेल्थ बनाए रखने में मदद करते हैं. गुडूची शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है. हल्दी सूजन को कम करती है और पाचन सुधारती है. घी और सौंफ जैसे साधारण घरेलू उपाय भी पेट को सेहतमंद रखने में यूजफुल हैं.

कहां से आती है बीमारियां
मॉडर्न बीमारियां चाहे कितनी भी जटिल क्यों न लगें, उनका मूल अक्सर लाइफस्टाइल में छिपा होता है- इरेगुलर रूटीन, खराब आहार, नींद की कमी, और लगातार तनाव. आयुर्वेद इन्हीं जड़ों को ठीक करने पर जोर देता है. इसलिए अगर कोई पूछे कि आयुर्वेद आज भी क्यों काम करता है, तो इसका जवाब यही होगा- क्योंकि शरीर वही है, सिर्फ हालात बदले हैं. और जब समाधान शरीर के स्वाभाविक ढंग से मेल खाता हो, तो वह कभी पुराना नहीं होता.

आज की जरूरत है आयुर्वेद
आयुर्वेद एक पुरानी विद्या जरूर है, लेकिन इसका विज्ञान कालजयी है- आज भी उतना ही प्रासंगिक और असरदार जितना वो सदियों पहले था. ये सिर्फ इलाज नहीं, एक लाइफस्टाइल है जिसे अपनाकर हम न सिर्फ बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि बेहतर और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

AyurvedaHerbs

