लोडेड वॉटर क्यों बनता जा रहा है हेल्दी ट्रेंड? महंगा खरीदने के बजाए घर में ऐसे करें तैयार

Loaded Water: आजकल बाजार में 'लोडेड वॉटर' या 'एनहैंस्ड वॉटर' नाम का नया ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. देखने में तो ये साधारण पानी जैसा लगता है, लेकिन ये एक ऐसी ड्रिंक है जिसे विटामिन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या हर्बल एक्सट्रैक्ट्स से एनरिच किया जाता है ताकि ये सिर्फ प्यास बुझाने वाला नहीं बल्कि एनर्जी और न्यूट्रीशन देने वाला बन जाए.

अलग कैसे है ये पानी?

लोडेड वॉटर को नॉर्मल बोतलबंद पानी से अलग इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जो शरीर को एक्सट्रा बेनेफिट दें जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, बी12,कैल्शियम, जिंक, इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर कोलेजन और बायोटिन तक. कुछ ब्रांड्स इसमें फ्रूट फ्लेवर, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, या एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलाते हैं ताकि टेस्ट और फायदे दोनों मिल सकें.

टेस्ट भी, हेल्थ भी

लोग अब सिर्फ हाइड्रेशन ही नहीं, बल्कि 'फंक्शनल बेवरेजेस' की ओर बढ़ रहे हैं यानी ऐसा ड्रिंक जो स्वाद के साथ सेहत भी दे. वर्कआउट करने वाले युवाओं, फिटनेस प्रेमियों और डाइटिंग करने वालों के बीच ये ट्रेंड खासा पॉपुलर हो रहा है. इसे कई लोग स्पोर्ट्स ड्रिंक का हेल्दी ऑप्शन भी मानते हैं. हमारे देश में कई स्टार्स ऐसे ही लोडेड वॉटर का इस्तेमाल करते दिख जाते हैं. जैसे अक्षय कुमार का डिटॉक्स वॉटर भी इसी श्रेणी में आता है. खिलाड़ी कुमार के पानी में नींबू, खीरा और पुदीना जैसे तत्व शामिल होते हैं.

किन लोगों को नहीं है जरूरत?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आपको दिनभर सही न्यूट्रीशन और बैलेंस्ड डाइट मिल रहा है, तो लोडेड वॉटर की बहुत जरूरत नहीं होती. लेकिन अगर आप लगातार ट्रैवल करते हैं, बिजी रहते हैं या आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखना है, तो ये एक स्मार्ट ऑप्शन हो सकता है. बस ध्यान रहे कि कुछ ब्रांड्स इसमें शुगर या आर्टिफिशियल फ्लेवर भी डालते हैं, जो सेहत के लिए ठीक नहीं.

घर में कैसे तैयार करें लोडेड वॉटर?

विशेषज्ञों की राय है कि बाजार की जगह अगर घर पर ही इसे बनाया जाए तो सही और किफायती होगा. घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. फिल्टर किए हुए या उबले और ठंडे पानी या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग्रीन टी के एक जग से शुरू करें. फल तैयार करें. तरबूज, खट्टे फल, नींबू या संतरे जैसे इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर विकल्प जो भी हो उसे आजमाएं. सभी इनग्रेडिएंट्स को पानी में ज्यादा देर तक न छोड़ें - खट्टे फलों के छिलके पानी को कड़वा कर सकते हैं, और तरबूज नर्म हो सकता है. इन्फ्यूज्ड पानी को फ्रिज में एक सीलबंद बरतन या जग में रखें . 2 से 3 दिनों के अंदर इसका सेवन करें.

