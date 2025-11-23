विंटर्स में क्यों बढ़ जाता है 'ब्रेन स्ट्रोक' का रिस्क? इन लोगों को रहना चाहिए जरा बच के

Brain Stroke Risk During Winters: विंटर्स आते ही लोग दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों को लेकर ज्यादा सेंसेटिव हो जाते हैं. फरवरी 2023 में छपी एक मेटा एनालिसिस में ये पाया गया कि कोल्ड टेम्परेचर खून को गाढ़ा कर सकता है, क्योंकि ठंड लगने के कुछ ही घंटों में रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, जिससे थक्का बनने लगता है.

हमें कितना खतरा?

लिथुआनिया में की गई एक स्टडी को फरवरी 2023 में पब्लिश किया गया, जिसमें पता चला कि हर एक “बहुत ठंडा दिन” इस्केमिक स्ट्रोक (जब ब्रेन में खून का थक्का ब्लड वेसेल्स को ब्लॉक कर देता है और ब्रेन के हिस्से तक ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं पहुंच पाता) के जोखिम को करीब 3 फीसदी तक बढ़ा देता है. यानी जैसे-जैसे सर्दी तेज होती है, दिमाग की नसों के रुकने की संभावना भी उसी अनुपात में बढ़ती जाती है.

ब्लड फ्लो पर असर

ठंड के समय शरीर गर्मी बचाने की कोशिश में बाहरी हिस्सों की रक्त-नलिकाओं को सिकोड़ देता है. इससे धमनियों में दबाव बढ़ता है और ब्लड फ्लो धीमा हो सकता है. जब ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, तब ब्रेन को सही मात्रा ऑक्सीजन न मिल पाने से स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है. एक स्टडी ने कंफर्म किया है कि ठंडे मौसम में हाई बीपी और धमनियों की सिकुड़न वाले लोग ज्यादा रिस्क में रहते हैं.

क्लॉटिंग का खतरा

ठंड के दौरान थक्के बनने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है. रिसर्च के मुताबिक, सर्द वातावरण में थक्के बनाने वाले प्रोटीन और फाइब्रिनोजन का स्तर ऊपर जाता है, जिससे खून के रुकने की आशंका अधिक हो जाती है और यही इस्केमिक स्ट्रोक का मुख्य कारण होता है.

अलर्ट रहने की जरूरत

कुल मिलाकर, सर्दी में सिर्फ कांपना या ठिठुरना ही समस्या नहीं, बल्कि शरीर की अंदरूनी प्रतिक्रियाएं- जैसे वेसो-कन्स्ट्रिक्शन (नसों का सिकुड़ना), रक्तचाप बढ़ना, और ब्लड-विस्कोसिटी यानी खून का गाढ़ा होना यही स्ट्रोक जोखिम को चुपचाप बढ़ाती रहती हैं. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को पहले से हाई-बीपी, शुगर, दिल की बीमारी, या स्ट्रोक का इतिहास हो तो उसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.