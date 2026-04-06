Advertisement
trendingNow13167168
Hindi NewsHealthमहिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है ओमेगा-3 की जरूरत, डॉक्टर ने बताया इसका कारण

महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है ओमेगा-3 की जरूरत, डॉक्टर ने बताया इसका कारण

ओमेगा 3 फैटी एसिड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ग्रुप है जो कि शरीर के लिए बेहद जरूरी है. ओमेगा 3 फैटी एसिड हर किसी के लिए जरूरी है लेकिन कुछ वजह से यह महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी होता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 06, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है ओमेगा-3 की जरूरत, डॉक्टर ने बताया इसका कारण

ओमेगा 3 फैटी एसिड स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ओमेगा 3 की जरूरत होती है. ओमेगा फैटी एसिड शरीर के विकास और बॉडी के कई फंक्शन के लिए जरूरी होता है. यथार्थ अस्पताल फरीदाबाद की ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डॉ. श्वेता मेंदिरत्ता से जानते हैं कि कैसे महिलाओं को पुरुषों से कहीं ज्यादा होती है ओमेगा-3 की जरूरत.

पीरियड्स का दर्द होता है कम 

अधिकतर महिलाओं के पीरियड्स के दौरान काफी दर्द होता है. पेट में मरोड़ की समस्या होती है. डॉक्टर ने बताया है कि ओमेगा 3 फैटी एस्डि पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्या को कम करने में मददगार है. 

आर्थराइटिस की समस्या 

महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आर्थराइटिस की समस्या होने का रिस्क अधिक होता है. महिलाओं में 40 के बाद रूमेटॉयड आर्थराइटिस होने का जोखिम बढ़ जाता है. जिससे शरीर के इम्यून सिस्टम पर भी असर पड़ता है. जोड़ों में दर्द वा सूजन को कम करने ओमेगा-3 फैटी एसिड फायदेमंद होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हॉर्मोन्स को करता है कंट्रोल 

ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करने से यूट्रस तक खून का फ्लो बेहतर होता है. ऐसे में महिलाओं को डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल करना चाहिए. 

ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करने से शरीर की सूजन भी कम होती है. 

ओमेगा 3 फैटी एसिड यूट्रस में भ्रूण के विकसित होने की क्षमता को बढ़ाता है. 

इन फूड्स में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 

ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए डाइट में सैल्मन, ट्राउट, कॉड जैसी फैटी फिश है 
झींगा और ऑयस्टर 
अखरोट 
चिया सीड्स 
हरी पत्तेदार सब्जियां 

हार्ट हेल्थ 

ओमेगा 3 हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर होता है. ओमेगा 3 का सेवन करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है. वहीं ब्लड में फैट भी कम होता है. जिससे आर्टरीज में ब्लॉकेज का रिस्क कम होता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

healthlifestyle

Trending news

‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
assam election 2026
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
Baramati by poll
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
Keralam Elections
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
assam election 2026
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
LPG
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
सड़कें सिकुड़ीं, फुटपाथ गायब, पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात
Social Awareness
सड़कें सिकुड़ीं, फुटपाथ गायब, पैदल चलने वाले..., हालात बदलने के लिए आपके हक की बात