महिला ने चेहरे के ऐसे हिस्से में दाना फोड़ा कि ब्रेन में हो गया इंफेक्शन, आप न करें ऐसी गलती
Advertisement
trendingNow12896808
Hindi NewsHealth

महिला ने चेहरे के ऐसे हिस्से में दाना फोड़ा कि ब्रेन में हो गया इंफेक्शन, आप न करें ऐसी गलती

चेहरे में दाने निकल आए तो हम अक्सर इसे प्रेस करके फोड़ देते हैं, लेकिन फेस एक एरिया को "ट्रायंगल ऑफ डेथ" जहां ऐसा करना जानलेवा साबित हो सकता है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला ने चेहरे के ऐसे हिस्से में दाना फोड़ा कि ब्रेन में हो गया इंफेक्शन, आप न करें ऐसी गलती

Popping Pimple Risk: चेहरे एक दाना फोड़ना सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, जैसा कि अलीशा मोनाको (Alisha Monaco) ने खुद देखा, जिनके ब्रेन में इंजरी गई. उन्होंने जो किया वो उनके चेहरे के "ट्रायंगल ऑफ डेथ" (triangle of death) वाले हिस्से में एक दाने को नुकसान पहुंचाना था, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

पति ने फोड़ा दाना
एक महिला को जब उसके पति ने उसके चेहरे के 'ट्रायंगल ऑफ डेथ' वाले हिस्से में एक दाना फोड़ा, तो उसके बाद महिला को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया. दाना फोड़ने का काम हम सभी करते हैं, लेकिन अलीशा मोनाको के लिए ये एक खौफनाक एक्सपीरिएंस साबित हुआ. हालांकि हमें अक्सर सेहत से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में गूगल करने से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन अलीशा के मामले में, इसने एक चेतावनी का संकेत दिया जो सच साबित हुआ.

खुद सुनाया अपना दुखड़ा
उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को अपने एक्सपीरिएंस के बारे में बताया. 32 साल की अलीशा को सिस्टिक पिंपल्स हुआ करते थे, और एक दिन उन्होंने अपनी नाक के कोने पर एक बुरा सा दाना देखा, जो बहुत दर्द कर रहा था. उसके पति ने उससे कहा कि वह इसे फोड़ सकता है, लेकिन वो ऐसा करने को तैयार नहीं थी. उसने कहा कि आइडियली वो अक्सर ऐसा करती थी, और उसका पति उसे मना करता था. लेकिन इस बार उसने अपनी मर्जी से ऐसा किया. अलीशा ने पीपल मैग्जीन को बताया, "मैंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए. मैं इसे पहली बार छोड़ दूंगी, मैं इसे छूऊंगी नहीं.'" उसने टूल्स को स्टरलाइज किया और काम शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

जब पता चला कि असल में क्या हुआ था
जब उसने इसे ज्यादा जोर से दबाया तो खतरे की घंटी बजी, और उसके कान में पॉप की आवाज सुनाई दी. उसने कहा, "मैं इसे दबा रही थी, और यहीं मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है क्योंकि मैंने इसे दबाया और इसे फोड़ने की कोशिश की, और मेरा दाहिना कान फट गया." उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. उसने इसे रोका और अपना चेहरा साफ किया, और उस पर एक पिंपल पैच लगाया. ये जानने की उत्सुकता में कि आखिर हुआ क्या होगा, अलीशा ने गूगल पर जाकर "ट्रायंगल ऑफ डेथ" के बारे में जाना, जो आपके चेहरे के बीचों-बीच नाक के पुल से लेकर मुंह के कोनों तक का एरिया होता है.

जब हुआ तेज दर्द
अलीशा सो गई, लेकिन 4 घंटे बाद ही तेज़ दर्द के साथ जाग उठी. उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसकी मुस्कान बिखरी हुई थी. वो अपने चेहरे का एक हिस्सा उठा नहीं पा रही थी, जो कान फटा था उसमें तरल पदार्थ भरा हुआ था, और उसकी नजर धुंधली थी. उसने वापस सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ घंटों बाद, उसका चेहरा और भी ज्यादा सूज गया था. इसलिए वो अस्पताल भागीं, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उसके लक्षण एक्सपेक्टेड थे. उसे एंटीबायोटिक्स दी गईं, जिससे 12 घंटे के भीतर उसकी सूजन कम हो गई. वो लोगों को "ट्रायंगल ऑफ डेथ" में फुंसी न फोड़ने की चेतावनी नहीं दे रही है, और उसके वीडियो को काफी व्यूज मिल रहे हैं.

फुंसी फोड़ना क्यों है खतरनाक?
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, चेहरे पर "ट्रायंगल ऑफ डेथ" का "डायरेक्ट लाइन टू ब्रेन" होता है, और इस एरिया में मौजूद फुंसी फोड़ने से "आपके ब्रेन में इंफेक्शन हो सकता है". आंखों के गड्ढों के पीछे बड़ी नसों का एक जाल होता है, जिसे कैवर्नस साइनस कहा जाता है, जिसके जरिए ब्रेन से खून बहता है. इस बात की बहुत कम संभावना होती है कि "ट्रायंगल ऑफ डेथ" में मौजूद कोई भी इंफेक्शन ब्रेन तक पहुंच सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

PimpleTriangle Of Death

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
;