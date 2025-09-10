Deodorant लगाने से झुलस गई महिला की स्किन, एक्सपर्ट ने दी ये चेतावनी; बिल्कुल न करें इग्नोर

Deodorant Side Effects: आजकल डियोड्रेंट का इस्तेमाल हर कोई अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा मान चुका है. पसीने की बदबू से छुटकारा और लंबे समय तक फ्रेश रहने के लिए लोग तरह-तरह के डियो का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन सोचिए, अगर यही प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती पर दाग छोड़ दे और आपको दर्दनाक जख्म दे जाए, तो?
Skin Burnt Due to Deodorant: हाल ही में एक मशहूर डियोड्रेंट ब्रांड के इस्तेमाल से कई महिलाओं को भयानक स्किन बर्न्स और इंफेक्शन का सामना करना पड़ा है. सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जिनमें महिलाओं की बगलें लाल चकत्तों और सूजन से भरी दिख रही हैं. कई यूजर्स ने शिकायत की कि डियो लगाने के कुछ ही दिनों बाद उनकी स्किन पर जलन और खुजली शुरू हो गई, जो बाद में दर्दनाक घाव और इंफेक्शन में बदल गई. कुछ मामलों में तो महिलाओं को एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल क्रीम तक का सहारा लेना पड़ा.
कंपनी का बयान
इस विवाद के बाद डियोड्रेंट बनाने वाली कंपनी ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगते हुए सफाई दी. उनका कहना है कि यह समस्या प्रोडक्ट की क्वालिटी में नहीं बल्कि पैकेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हुए बदलाव के कारण हुई. कंपनी ने प्रभावित बैच नंबर भी जारी किए हैं और ग्राहकों को रिफंड देने की बात कही है.
पीड़ितों का दर्द
एक यूजर ने बताया कि मैं इसे लंबे समय से इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद बगल में जलन और लाल निशान पड़ने लगे. दर्द इतना था कि नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी. वहीं दूसरी महिला ने लिखा कि डियो की वजह से उन्हें इतना बुरा इंफेक्शन हुआ कि एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ीं.
एक्सपर्ट की चेतावनी
किंग्स कॉलेज लंदन की प्रोफेसर पेनी वॉर्ड के मुताबिक, इस डियो में मौजूद एसिटाइल सेड्रिन और वैनिलिन जैसे केमिकल्स स्किन पर जलन और रैशेज पैदा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रोडक्ट से ऐसी रिएक्शन हो रही है तो तुरंत उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए. जरूरत पड़ने पर एंटीहिस्टामीन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर किया जा सकता है.
सावधानी ही बचाव
डर्मेटोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ज्यादातर डियोड्रेंट्स में मौजूद फ्रेगरेंस एलर्जन का काम करते हैं, जो स्किन के लिए खतरनाक हो सकते हैं. अगर डियो लगाने के बाद जलन, खुजली या लालिमा दिखे तो इसे हल्के में न लें. ऐसे हालात में तुरंत प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.