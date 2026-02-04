Advertisement
trendingNow13097931
Hindi NewsHealthपुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है थायराइड कैंसर का रिस्क, डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है थायराइड कैंसर का रिस्क, डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

इन दिनों महिलाओं थायरॉइड कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. थायरॉइड के लक्षण बेहद आम होते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.  अपोलो एथेना वूमेन कैंसर सेंटर की ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति वाधवा से जानते हैं लक्षण. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Feb 04, 2026, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है थायराइड कैंसर का रिस्क, डॉक्टर से जानें इसके लक्षण

थायरॉइड कैंसर को लेकर चौंकाने वाले ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं. इस बीमारी में महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले इसका खतरा तीन गुना ज्या है. अगर थायरॉइड कैंसर के बारे में शुरुआती स्टेज पर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव है. थायरॉइड कैंसर में हर्मोनल कारण सबसे बड़ा होता है. खासकर एस्ट्रोजन हार्मोन थायरॉइड कोशिकाओं की ग्रोथ पर बुरा असर डालते हैं जिससे महिलाओं में कैंसर का रिस्क बढ़ता है. अपोलो एथेना वूमेन कैंसर सेंटर की ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति वाधवा से जानते हैं लक्षण. 

थायरॉइड कैंसर के लक्षण 
थायरॉइड कैंसर के शुरुआती लक्षण बहुत ही हल्के होते हैं ऐसे में अधिकतर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं. लेकिन इन आम और छोटे लक्षणों को नजरअंदाज ना करें. 

गर्दन के सामने बिना दर्द की गांठ या सूजन 
इसके अलावा आवाज में लगातार बदलाव या आवाज में भारीपन आना 
खाना निगलने में दिक्कत आना
गर्दन में दबाव या जकड़न का महसूस होना 
बिना किसी वजह के लगातार खांसी 
गर्दन की लिम्फ की नोड्स की बढ़ना भी इसका शुरुआती लक्षण होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

थायरॉइड कैंसर से बचाव के उपाय 
थायरॉइड कैंसर को पूरी तरह से रोकना असंभव है लेकिन इसके खतरे को कम किया जा सकता है. एक्सपर्ट के अनुसार रेडिएक्शन एक्सपोजर से बचना चाहिए, इसके अलावा हेल्दी डाइट लेना चाहिए. जिन लोगों को थायरॉइड की समस्या है वह समय पर समय पर जांच कराएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?