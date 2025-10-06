Advertisement
ब्रेस्ट कैंसर के इन आम लक्षणों को महिलाएं सालों तक करती हैं इग्नोर, फिर हो जाती है बहुत ज्यादा देर

कई महिलाएं ब्रेस्ट में हल्के बदलावों की अनदेखी करती हैं, सोचती हैं कि ये मामूली बात हैं. मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट बताती हैं कि इन शुरुआती इशारों को नोटिस करना कैसे जिंदा रहने में मदद कर सकता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 06, 2025, 06:40 AM IST
ब्रेस्ट कैंसर के इन आम लक्षणों को महिलाएं सालों तक करती हैं इग्नोर, फिर हो जाती है बहुत ज्यादा देर

Breast Cancer Early Signs: हममें से कई लोग अपने शरीर में छोटे बदलावों को अनदेखा कर देते हैं, सोचते हैं कि ये इतना सीरियस नहीं है. एक छोटी गांठ, हल्का दर्द, या थोड़ी सी जलन को काम, परिवार और डेली लाइफ में बिजी रहते हुए इन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है. लेकिन कभी-कभी, ये हलके इशारे हमारे शरीर की मदद मांगने का तरीका हो सकते हैं. मुंबई की ऑनकोलॉजिस्ट डॉ. करिश्मा कीर्ति (Dr. Karishma Kirti) अपने 30 जून के इंस्टाग्राम पोस्ट में ये शेयर करती हैं कि शुरुआती अटेंशन कितना अहम हो सकता है.

ब्रेस्ट कैंसर के इन लक्षणों को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है
डॉ. कीर्ति ने कहा, “ऐसी कौन सी चीज है जिसे ज्यादातर महिलाएं सालों तक अनदेखा करती हैं? मुझे आपको एक कहानी सुनाने दीजिए. मेरी एक मरीज थी, बहुत समझदार, उम्र तकरीबन लेट 30 या शायद 40 के करीब. वो एक नौकरीपेशा महिला थी, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी, और उसके ब्रेस्ट में एक छोटा गांठ था. अब, क्योंकि ये पेनलेस था या क्योंकि वो बहुत सारी दूसरी चीजों में बिजी थी, उसने इसे कुछ वक्त के लिए अनदेखा कर दिया.

डॉ. कीर्ति ने समझाया कि हालात कैसे खराब हुए
“थोड़ी देर बाद, वो गांठ (Lump) तरह-तरह से त्वचा के अंदर से फट गई और ज्यादा अल्सर जैसी हो गई. तब भी, उसने सोचा, 'अरे, ये तो इंफेक्शन या कुछ और है.' वो उस अल्सर के साथ तकरीबन 6 महीने या उससे ज्यादा वक्त तक रही, उससे पहले कि वो मेरे पास आई.

अर्ली डिटेक्शन क्यों है अहम?
लेट डिटेक्शन के रिस्क को बताते हुए, वो आगे कहती हैं, “समझें कि कैंसर बढ़ता है और एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है. जो टी2 घाव या स्टेज 2 घाव था, वो बहुत बड़ा हो गया. एक बार जब ये स्किन को अफेक्ट करता है, तो यह स्टेज 3 बन जाता है. और जो रिजल्ट्स आप स्टेज 3 में देखते हैं, वे स्टेज 1 या 2 में जो आप देखेंगे, उन जैसा नहीं होता.”

अपने शरीर की आवाज सुनें
डॉ कीर्ति महिलाओं से अपने शरीर की आवाज सुनने की अपील करती हैं, “ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर की बातों पर ध्यान दें. याद रखिए, हमारे शरीर चिल्लाने से पहले फुसफुसाते हैं, और अक्सर हम इन फुसफुसाहटों की अनदेखी कर देते हैं. इसलिए अगर आपको कुछ अजीब लगे, भले ही आपको लगे कि ये छोटी बात है, प्लीज अपने डॉक्टर से बात करें. ये कुछ भी नहीं हो सकता. लेकिन अगर ये कुछ है, तो जल्दी पहचानना सब कुछ है. आपको दर्द का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. आपको अपने लक्षण के बारे में ज्यादा सोचने की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उस अपॉइंटमेंट को बुक कर लें.”

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं.

;