महिला का दिमाग बड़ा या पुरुष का? जानें किसकी याददाश्त है तेज

किसी भी इंसान के लिए याददाश्त का तेज होना बेहद जरूरी है. कमजोर याददाश्त की वजह से रोजाना के काम में काफी दिक्कत आती हैं. तेज याददाश्त होने से रोजाना के काम आसानी से हो जाते हैं. हर इंसान के याद करने की क्षमता अलग-अलग होती है. अक्सर लोगों में बहस देखने को मिलती है कि पुरुषों की या महिलाओं किसकी याददाश्त तेज हैं. आइए जानते हैं महिला या पुरुष किसी याददाश्त तेज है.

महिला या पुरुष किसकी याददाश्त होती है तेज

अक्सर इस बात को लेकर लोगों में काफी बहस होती है कि महिला या पुरुष किसकी मेमोरी तेज है. अक्सर माना जाता है कि महिलाओं की याददाश्त तेज होती है क्योंकि उनके एनीर्वसरी और बर्थडे डेट याद रहती हैं जबकि पुरुष इन डेट्स को भूल जाते हैं. लेकिन हाल ही में हुई रिसर्च इस बात का दावा नहीं करता है. आइए जानते हैं क्या कहता है रिसर्च.

महिलाओं में भूलने आदत है ज्यादा

लखनऊ के KGMU और PGI के एक्सपर्ट्स की रिसर्च में सामने आया है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूलने की आदत 3 गुना ज्यादा पाई जाती है . शोध में सामने आया है कि हर 100 पुरुषों में से 13 को भूलने की परेशानी थी लेकिन महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा 100 में 39 था . रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स ने महिलाओं में भूलने की आदत के पीछे कुछ वजह भी बताई हैं. इसमें पहली वजह है तनाव, दूसरी बड़ी वजह है खाने-पीने पर ध्यान नहीं देना और तीसरी बड़ी वजह है अकेलापन, शोध में सामने आया है कि जो महिलाएं सिंगल हैं या उनके पार्टनर इस दुनिया में नहीं हैं, उन्हें भूलने की परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ता है.

तनाव का याददाश्त पर पड़ता है असर

रिसर्च के अनुसार शारीरिक या मानसिक तनाव का सीधा असर इंसान की मेमोरी यानी याददाश्त पर पड़ता है. लोग कई बार अपना पर्स भूल जाते हैं वहीं कुछ लोग कार पार्किंग की जगह भूल जाते हैं. कुछ लोग दूसरें लोगों का नाम भूल जाते हैं आदि. याददाश्त तेज करने के लिए आप डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड को शामिल कर सकते हैं. बादाम और अखरोट का सेवन करना ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है.

