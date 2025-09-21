World Alzheimers Day 2025: हर साल 21 सितंबर को पूरी दुनिया में 'वर्ल्ड अल्जाइमर डे' मनाया जाता है. इस दिन का मकसद लोगों को अल्जाइमर और उससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूक करना है. अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है, जो इंसान के सोचने-समझने की क्षमता, याददाश्त और डेली लाइफ के कामों को अफेक्ट करती है. कई साइंटिफिक रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि खराब लाइफस्टाइल का असर हमारे मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, जो अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी को न्योता देता है.

ब्रेन को खतरा

हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियां, जो पहले 60-70 की उम्र के बाद में हुआ करती थीं, अब वो 30-40 की उम्र में दिखाई देने लगी हैं. सभी बीमारियां न सिर्फ दिल या शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि दिमाग पर भी गंभीर असर डाल रही हैं.

डायबिटीज का दिमाग पर असर

डायबिटीज में अगर लंबे वक्त तक शुगर लेवल कंट्रोल में न रहे, तो दिमाग तक सही क्वांटिटी में एनर्जी नहीं पहुंचती है. ब्रेन की कोशिकाएं सुस्त पड़ने लगती हैं और इंसान को चीजें याद रखने में परेशानी होने लगती है. कुछ साइंटिस्ट ने तो इसे टाइप-3 डायबिटीज तक कहा है, क्योंकि यह डायबिटीज की तरह ही दिमाग को अंदर से नुकसान पहुंचाता है. इसके कारण ब्रेन में इंसुलिन का फंक्शन बिगड़ सकता है, जिससे सोचने और याद रखने की ताकत धीरे-धीरे कम होने लगती है.

हाई बीपी भी ब्रेन के लिए बुरी

हाई ब्लड प्रेशर दिल से जुड़ी बीमारी मानी जाती है, लेकिन इसका असर दिमाग पर भी गहरा होता है. जब शरीर में ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है, तो ब्रेन की नसों पर दबाव पड़ता है. इससे दिमाग तक खून का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता. जब ब्रेन को सही न्यूट्रीशन और ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उसकी एफिशिएंसी घटने लगती है.

मोटापे से भी बचें

ऐसे में अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर जब ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहे. जो लोग मोटे होते हैं, खासकर जिनके पेट के आसपास चर्बी ज्यादा जमा होती है, उनके शरीर में एक तरह की सूजन बनी रहती है, जिसे क्रॉनिक इंफ्लेमेशन कहा जाता है. यह सूजन धीरे-धीरे दिमाग की नसों को भी नुकसान पहुंचाती है. मोटापे से शरीर में हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जो ब्रेन की कार्यप्रणाली को कमजोर कर सकते हैं. ये प्रक्रिया धीमी जरूर होती है, लेकिन जब तक इसके लक्षण साफ नजर आने लगते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.