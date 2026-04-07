दिनभर में शरीर की कितनी कैलोरी हुई बर्न, ट्रैक करने का क्या है सबसे इफेक्टिव तरीका?

#FitIndiaHitIndia आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग ज्यादा कैलोरी का सेवन कर लेते हैं. ज्यादा मात्रा में कैलोरी का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक होता है. फिट रहने के लिए ये पता होना जरूरी है कि दिनभर में कितनी कैलोरी बर्न हुई है. कैलोरी बर्न ट्रैक करके फिटनेस पर ध्यान दिया जा सकता है. शारदा अस्पताल की इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से जानते हैं कैलोरी बर्न को कैसे ट्रैक कर सकते हैं.

फिटनेस ट्रैकर या स्मार्टवॉच

डॉक्टर के अनुसार कैलोरी बर्न को ट्रैक करने के लिए आप फिटनेस ट्रैकर या फिर स्मार्चवॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस डिवाइस की मदद से हार्ट रेट, एक्टिविटी लेवल और स्पेप्स यहां तक नींद को भी ट्रैक कर कैलोरी बर्न का अनुमान लगाते हैं. आज के समय में यह स्मार्टवॉच और फिटनेस ट्रैकर काफी फायदेमंद हो सकता है.

एप्स का इस्तेमाल

आप कैलोरी बर्न के लिए एप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप ने दिनभर में कितने स्टेप्स लिए, एप्स की मदद से इसके बारे में पता चल सकता है. ऐप्स आपके वजन, उम्र के हिसाब से कैलोरी कैलकुलेट करते हैं.

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फिटनेस बैंड

आप अपनी कैलोरी बर्न ट्रैक के लिए फिटनेस बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन दिनों फिटनेस बैंड काफी ट्रेंड में हैं. आप भी अपनी फिटनेस के लिए कैलोरी बर्न ट्रैक करना चाहते हैं तो आप फिटनेस बैंड का उपयोग कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.