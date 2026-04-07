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शरीर के लिए बैलेंस्ड डाइट क्यों है जरूरी, संतुलित आहार में क्या-क्या होता है शामिल?

एक्सपर्ट के अनुसार बैलेंस डाइट फिटनेस की नींव होती है. अक्सर लोग खाना केवल भूख मिटाने के लिए करते हैं, लेकिन शरीर के लिए सही मात्रा में पोषक तत्व मिलना बेहद जरूरी है. बैलेंस डाइट लेने से इम्यूनिटी मजबूत होती है, बैलेंस डाइट लेने से लाइफस्टाइल डीजीज जैसे डायबिटीज, हाई बीपी और हार्ट संबंधी समस्या से बचाव हो सकता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 07, 2026, 05:04 PM IST
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शरीर के लिए बैलेंस्ड डाइट क्यों है जरूरी, संतुलित आहार में क्या-क्या होता है शामिल?

आज के समय में लोग खाने के स्वाद को ज्यादा महत्व देते हैं. स्वाद की वजह से लोग खाने के पोषण को नजरअंदाज कर देते हैं. आज की भागदौड़ भरी लाइफ में लोग खानपान के साथ समझौता करते हैं. लोग प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड का अधिक सेवन कर रहे हैं. जिस असर सेहत पर पड़ है. आइए जानते हैं फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है, बैलेंस डाइट के लिए क्या खाना चाहिए. आकाश हेल्थकेयर की हेड डाइटिक्स गिन्नी कालरा से जानते हैं फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट में क्या-क्या होना चाहिए. 

भारतीय लोगों के लिए बैलेंस डाइट क्या है 

बैलेंस डाइट वह होता है जिसमें शरीर के लिए सभी जरूरी पोषक तत्व शामिल हो, जैसे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट. बैलेंस डाइट ना केवल शरीर को एनर्जी देता है बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाने में मदद करता है. बैलेंस डाइट का सेवन करने से मांसपेशियां मजबूत रहती है. 

बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है 

एक्सपर्ट के अनुसार बैलेंस डाइट लेना बेहद जरूरी है. बैलेंस और सही डाइट लेने से शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता है. बैलेंस डाइट लेने से हार्ट डीजीज और डायबिटीज का रिस्क कम होता है. वजन कंट्रोल रहता है. पाचन तंत्र सही से काम करता है. मेंटल हेल्थ पर इसका अच्छा असर पड़ता है. 

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बैलेंस डाइट के लिए थाली में क्या-क्या होना चाहिए

एक्सपर्ट के अनुसार थाली में कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल, ओट्स, साबुत अनाज होना चाहिए. इससे शरीर को एनर्जी मिलती है. 

प्रोटीन के लिए थाली में दाल, पनीर, ओट्स, साबुत अनाज होना चाहिए. प्रोटीन मांसपेशियों यानी मसल्स और सेल्स के विकास के लिए बेहद जरूरी है. 

थाली में हेल्दी फैट- हेल्दी फैट के लिए थाली में नट्स, बीज, घी और ऑलिव ऑयल होना चाहिए. हेल्दी फैट हार्मोन और ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है. 

विटामिन और मिनरल्स- विटामिन और मिनरल्स के लिए थाली में हरी सब्जियों को फल को शामिल करें. इससे इम्युनिटी और ओवरऑल हेल्थ सही बनी रहती है. 

फाइबर- बैलेंस थाली के लिए फाइबर बेहद जरूरी है. फाइबर के लिए आप डाइट में सलाद, फल और साबुत अनाज को शामिल कर सकते हैं. 

इन चीजों का ना करें सेवन 

अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो इन चीजों को थाली में शामिल ना करें, जैसे ज्यादा तला-भुना खाना, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा नमक और चीनी, 

बैलेंस डाइट के साथ समय का ध्यान दें 

समय पर खाना भी बेहद जरूरी है. आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं लेकिन आपके खाने का समय गलत है तो इससे शरीर को लाभ नहीं होगा. हेल्दी और फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट के साथ-साथ समय का भी ध्यान दें. समय पर भोजन करें. घर का बना खाना खाएं. ओवरईटिंग से बचें, पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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