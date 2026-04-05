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Hindi NewsHealthफिट रहने के लिए दिनभर में कितने मिनट की एक्सरसाइज है पर्याप्त, जिम या कार्डियो; अच्छी फिटनेस के लिए क्या है बेहतर?

फिट रहने के लिए दिनभर में कितने मिनट की एक्सरसाइज है पर्याप्त, जिम या कार्डियो; अच्छी फिटनेस के लिए क्या है बेहतर?

#FitIndiaHitIndia आज के समय के समय में फिटनेस के लिए रोजाना एक्सरसाइज की जरूरत हैं. आज के समय में लोगों के पास रोजाना एक्सरसाइज करने का समय नहीं होता है. ऐसे में आप हफ्ते में कुछ ही दिन एक्सरसाइज करके भी हेल्दी और फिट रह सकते हैं. एक्सरसाइज करने से कई बीमारियों के होने का रिस्क कम होता है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:13 PM IST
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फिट रहने के लिए दिनभर में कितने मिनट की एक्सरसाइज है पर्याप्त, जिम या कार्डियो; अच्छी फिटनेस के लिए क्या है बेहतर?

#FitIndiaHitIndia फिट और हेल्दी रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है. अक्सर लोगों के जेहन में सवाल आता है कि रोजाना कितने देर और कितने समय के लिए वर्कआउट करना चाहिए. क्या जिम या कार्डियों करना चाहिए. कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि हेल्दी रहने के लिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए. Aatm yoga studio Yoga expert Vidya Jha से जानते हैं फिट रहने के लिए रोजाना कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए. 

कार्डियो एक्सरसाइज क्या होती है 

अक्सर कार्डियों का नाम सुनते हैं लोगों के जेहन में जिम की तस्वीर बन जाती हैं. कार्डियों एक्सरसाइज करने लिए जिम की जरूरत नहीं है इसे आप खुद भी कर सकते हैं. दरअसल कार्डियों एक्सरसाइज में तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या रस्सी कूदना है. कार्डियों एक्सरसाइज करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है. अगर आप वजन तेजी से कम करना चाहते हैं तो रोजाना कार्डियों कर सकते हैं. 

जिम वर्कआउट 

जिम में ज्यादातर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मांसपेशियां मजबूत होती है. जिम में जाकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है वहीं शरीर टोन होता है. अगर आप बॉडी टोन करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ध्यान दें. 

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क्या है ज्यादा बेहतर 

अच्छी फिटनेस के लिए दोनों ही एक्सरसाइज बेहद जरूरी है. बॉडी को फिट रखने के लिए आप कार्डियों के साथ-साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए. आप हफ्ते में 3 दिन कार्डियों और 2 से 3 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं. इससे बॉडी फिट रहेगी वहीं वजन भी कंट्रोल रहेगा. 

स्ट्रेचिंग और योग 

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अलावा योग पर भी ध्यान देना चाहिए. स्ट्रेचिंग और योग करने से शरीर लचीला रहता है. जो कि शरीर को चोट लगाने से बचाते हैं. फिट रहने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए. भले ही आप 20 मिनट एक्सरसाइज करें लेकिन रोज करें. कभी-कभी एक्सरसाइज करने से फिटनेस नहीं आती है. एक्सरसाइज के साथ-साथ सही खान-पान और पर्याप्त नींद बेहद जरूरी है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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