World Health Day 2026: स्क्रीन टाइम कैसे बिगाड़ रही है लोगों की क्वालिटी स्लीप, डॉक्टर से जानें कैसे स्क्रीन टाइम कम कर पाएं अच्छी नींद

Sleep Quality Improvement Tips: आजकल लोग अपना ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप, और टीवी में ही गुजार रहे हैं. सुबह उठते ही फोन चेक और रात को सोने से पहले सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की एक गंदी लत सी लग गई है. ये आपकी नींद की क्वालिटी पर गलत असर डाल रही है. इसको आपको गंभीर रूप से लेने की जरूरत है. स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आपकी आंखों को खराब कर रही है. आपको इसको चलाने का एक नियम बना लेना चाहिए. अगर आप लगातार रात में फोन को चलाते हैं, तो नींद आने में देर हो सकती है और साथ ही बार-बार नींद टूटती है, और सुबह उठने पर थकान भी आपको महसूस हो सकती हैं.

न्यूरोलॉजिस्ट मैरिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन डॉ. प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कैसे ठीक करके अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं. आपको बताई गई सभी चीजों को फॉलो करना है. अगर लंबे समय तक यह आदत बनी रहती है, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य, हार्मोनल बैलेंस, और इम्युनिटी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है. छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके इससे आप राहत पा सकते हैं.



देर रात स्क्रीन पर बिताना क्यों है खतरनाक?

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि आजकल लोग देर रात तक फोन चलाते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जिस वजह से आपकी आंखों और दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ता है. दिमाग लगातार एक्टिव रहने से शरीर भी कमजोर होना शुरू हो जाता है. आपको स्ट्रेस और एंग्जायटी की झेलनी पड़ सकती हैं.



नींद की कमी होने पर क्या खतरे हो सकते हैं?

अगर आप ठीक समय पर नहीं सोते हैं या रात भर फोन पर ही लगे रहते हैं, तो मानसिक तनाव और डिप्रेशन, फोकस और प्रोडक्टिविटी में कमी भी आ सकती है और इसके साथ ही पूरे दिनभर आपकी इम्युनिटी कमजोर रह सकती है. आंखे खराब हो सकती है. वजन भी बढ़ सकता है. अगर आपकी नींद बार-बार खराब हो रही हैं, तो आपको इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.



अच्छी नींद पाने के लिए आसान उपाय

1. सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर

डॉ. प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि अगर आप बेहतर नींद चाहते है, तो आपको सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से आपको दूरी बना लेनी है आर अपने से फोन को दूर ही रखना है. डिजिटल चीजों को बंद करके रखने से आपका शरीर आराम महसूस करेगा.



2. स्लीप रूटीन

आपको हमेशा एक स्लीप रूटीन तैयार करना चाहिए. रात में 10 बजे तक आपको सोना ही सोना है. अगर आप इस स्लीप रूटीन को फॉलो करते हैं, तो आप अपनी स्लीप क्वालिटी और भी बेहतर बना सकते हैं.



3. रिलैक्सिंग एक्टिविटी

जब हमारा शरीर दिनभर का थका हुआ होता है, तो हमको नींद काफी ज्यादा अच्छी आती है अगर आप नींद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप सोने से पहले रिलैक्सिंग एक्टिविटी को जरूर करें. किताब पढ़ना, मेडिटेशन आपको करना ही है.



(ये भी पढ़ें: नींद की कमी ही नहीं इन आदतों की वजह से बूढ़ा हो रहा है आपका दिमाग, डॉक्टर से जानें)



(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)