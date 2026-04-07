World Health Day 2026: नींद की कमी ही नहीं इन आदतों की वजह से भी बूढ़ा हो रहा है आपका दिमाग, डॉक्टर से जानें सुधार के तरीके

World Health Day 2026: हर साल 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है. शरीर को बीमारियों से दूर रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है और इसके लिए आपको आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत होगी. बढ़ती उम्र के साथ-साथ हमारा दिमाग भी कमजोर होना शुरू हो जाता है. आजकल की गलत लाइफस्टाइल के कारण इसका असर दिमाग पर काफी ज्यादा गलत तरीके से पड़ने लगा है. आजकल के लोग ऐसे हैं कि लोग कम उम्र में ही चीजों को भूलने वाली बीमारियां होने लग गई है. नींद की कमी के साथ-साथ हमारी डेली की कुछ आदतें ऐसी हैं, जो आपके दिमाग को धीरे-धीरे बूढ़ा कर रही है. फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में न्यूरोलॉजी विभाग की निदेशक डॉ. ज्योति बाला शर्मा से जानते हैं क्या-क्या वो आदते हैं और किस तरह से हम इसमें सुधार कर सकते हैं.



किन आदतों की वजह से बूढ़ा हो रहा है आपका दिमाग?



1. नींद की कमी

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डॉ. ज्योति बाला शर्मा के अनुसार नींद की कमी के कारण आपका दिमाग धीरे-धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है. पर्याप्त और अच्छी मात्रा में लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है. इसका बुरा असर आपके दिमाग पर काफी ज्यादा बुरा होता है. ऐसे में आपका दिमाग समय से पहले बूढ़ा होना शुरू हो जाता है.



2. जंक फूड

जंक फूड का सेवन भी आपको कम से कम करना चाहिए. ये आपकी हेल्थ और दिमाग पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. आपको घर का बना खाना ही खाना चाहिए. हेल्दी खाना खाएंगे आपका शरीर और दिमाग दोनों ही फिट रहेंगे.



3. फिजिकल इनएक्टिविटी

अगर आप फिजिकल इनएक्टिविटी रहते हैं, तो इसका असर आपके दिमाग और हेल्थ पर काफी ज्यादा पड़ने लगता है. दिनभर बैठे रहने और एक्टिव न रहने की वजह से दिमाग में खून का बहाव काफी ज्यादा तेज हो जाता है.



4. शराब का सेवन

शराब का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए. ये आपके शरीर को अंदर से खोखला और दिमाग को धीरे-धीरे कमजोर कर देता है, जिस वजह से सोचने-समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है.



दिमाग को एक्टिव और फिट कैसे रखें?



1. अच्छी नींद लें

अगर आप अपने दिमाग को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको अच्छी नींद लेना काफी ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपका दिमाग तेज चलता है और आपके सोचने-समझने की क्षमता भी तेज होती है.



2. हेल्दी डाइट

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो नाश्ते को स्किप कर देते हैं लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा हेल्दी डाइट को भी लेनी चाहिए. पौष्टिक भोजन आपकी सेहत और दिमाग पर अच्छा असर डालती है.



3. रेगुलर एक्सरसाइज

आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी ही चाहिए. आपको रोजाना फिजिकली एक्टिव रहने की जरूरत है. ये अपनी लाइफस्टाइल में अगर एड करते हैं, तो आपको अच्छा असर देखने को मिलता है.



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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.