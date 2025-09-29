Advertisement
हेल्दी हार्ट के लिए ये फूड्स है सबसे खराब, डॉक्टर ने शेयर की लिस्ट!

World Heart Day 2025: हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है. हार्ट डे के मौके पर जानते हैं दिल के लिए कौन सा फूड सही है और कौन सा फूड खराब है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 29, 2025, 05:47 AM IST
World Heart Day 2025: आज के समय में अधिकतर लोग कई तरह के डाइट प्लान को फॉलो करते हैं. कीटो से लेकर इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट को हेल्दी माना जाता है. वर्ल्ड हार्ट डे पर जानते हैं कि कौन सी डाइट आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है. कार्डियोलॉजिस्ट जेसन कोवासिक से जानते हैं हार्ट के लिए कौन से फूड्स सही नहीं हैं.

 

रेड मीट

डॉ. जेसन के अनुसार रेड मीट हार्ट हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छे नहीं है. डॉक्टर ने रेड मीट को 10 से 1 नंबर दिया है. उनका कहना है कि रेड मीट हार्ट के लिए सबसे खराब डाइट है. हेल्दी हार्ट के लिए ज्यादा रेड मीट का सेवन ना करें. रेड मीट में काफी मात्रा में फैट पाया जाता है. लंबे समय तक रेड मीट खाने से ना केवल मोटापा बल्कि हार्ट हेल्थ संबंधी समस्या बढ़ सकती है.

 

ताजे फल और मछली

डॉक्टर जेसन के अनुसार ताजे फल, मछली और फलिया हार्ट हेल्थ के लिए बेहद अच्छा है. वीडियो में डॉक्टर बोलते हैं कि उन्हें बैलेंस ताजा फल, मछली और फलियां पसंद हैं. लंबी उम्र के लिए डाइट में इन चीजों को शामिल करना चाहिए. हेल्दी हार्ट के लिए डाइट में बैलेंस ताजा फल, मछली और फलियों को शामिल करें. फल में आप ब्लूबेरी को भी शामिल कर सकते हैं

 

रेड वाइन

कुछ लोग रेड वाइन का सेवन करना पसंद करते हैं. वहीं कुछ लोगों को कहना है कि रेड वाइन सेहत के लिए फायदेमंद है. वहीं डॉक्टर जेसन ने रेड वाइन ठीक-ठाक बताया है. उनका कहना है कि रेड वाइन ब्लड वेसल्स के लिए अच्छा होता है लेकिन हेल्थ के सभी पहलूओं के लिए इतना भी अच्छा नहीं है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

health tipslifestyle

