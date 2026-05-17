35 की उम्र से पहले ही बूढ़ा हो रहा है युवाओं का ब्रेन? डॉक्टरों ने बताया क्यों साइलेंट किलर बन रहा है हाई बीपी

World Hypertension Day: 25 से 35 वर्ष की उम्र के युवाओं हाई बीपी की समस्या तेजी से देखने को मिल रही है. मैरिंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन के डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि अस्पतालों में कम उम्र के ऐसे मरीजों में अचानक स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज या गंभीर सिरदर्द होने पर पता चल रहा है कि वह लंबे समय से हाई बीपी की समस्या से परेशान थे, और उनके पता भी नहीं था कि उन्हें हाई बीपी की समस्या है. हाई बीपी का सबसे ज्यादा असर दिमाग पर पड़ता है. हाई बीपी ब्रेन की नसों को नुकसान पहुंचाता है जिसे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है.
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World Hypertension Day: हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है. यह दिन हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण और जुड़ी समस्या के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए मनाया जाता है. हाइपरटेंशन की समस्या तब होती है जब धमनियों में रक्त का दबाव नॉर्मल से ज्यादा होता है. हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन आज के समय में केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है. पिछले कुछ सालों में 25 से 35 साल के यंग लोगों में स बीमारी के मामले अधिक देखने को मिल रहे हैं.
आज के समय में यंग लोगों में हाइपरटेंशन की समस्या देखने को मिल रही है. पिछले कुछ सालों में भारत में 25 से 35 साल के यंग लोगों में हाई बीपी की समस्या देखने को मिल रही हैं. मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. एक्सपर्ट के अनुसार चिंता की बात यह है कि यंग लोगों को पता ही नहीं होता है कि वह हाइपरटेंशन की समस्या का शिकार है. इसी वजह से इस बीमारी को साइलेंटर किलर भी कहा जाता है.
आज की बिजी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर काफी प्रभावित हो रहा है. लंबे समय तक तनाव, देर रात तक जागना, लंबा स्क्रीन टाइम, जंक फूड्स का अधिक सेवन, स्मोकिंग और शराब का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हाई बीपी की समस्या हो रही है.
आज के समय में यंग लोग लंबे समय तक लैपटॉप पर बैठकर काम करते रहते हैं. जिस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती है. नींद पूरी ना होने की वजह से मानसकि दबाव काफी बढ़ जाता है. जिस वजह से स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं. जिस वजह से हाई बीपी की समस्या हो जाती है.
हाई बीपी का सबसे ज्यादा असर ब्रेन हेल्थ पर पड़ता है. लंबे समय तक हाई बीपी की वजह से दिमाग की नसों को काफी नुकसान होता है. जिस वजह से ब्रेन क्लॉट, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज का रिस्क बढ़ जाता है. इसके अलावा याददाश्त भी कमजोर होने लगती है.
बार-बार सिरदर्द होने की समस्या
आंखों के सामने धुंधलापन
चक्कर आना
दिल की धड़कन तेज होना
अचानक कमजोरी महसूस होना
तनाव और बेचैनी
आज के समय में किसी भी बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल में बदलाव करें. हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं. रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक करें.
डाइट में नमक और प्रोसेस्ड फूड्स का कम से कम सेवन करें. रोजाना 8 घंटे की नींद लें. तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें. शराब और सिगरेट से दूरी बनाएं. हर 6 महीने में ब्लड प्रेशर की जांच कराएं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.