World Lung Day 2025: सांसों से जुड़े इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज, देती है अस्थमा की बड़ी चेतावनी!

World Lung Day 2025: भारत में पिछले कुछ सालों से फेफड़ों से जुड़ी समस्या बढ़ रही हैं. लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग अस्थमा, COPD और फेफड़ों के कैंसर समेत श्वसन संबंधी समस्या से पीड़ित है. वहीं अब यंग लोगों में भी फेफड़ों से जुड़ी समस्या देखने को मिल रही है. जेनरेशन जेड Gen Z जेनरेशन में फेफड़ों से संबंधी समस्या देखने को मिल रही है. दरअसल उनकी खराब लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम का ज्यादा बढ़ना, नींद पैटर्न में दिक्कत, तनाव की वजह से फेफड़ों से संबंधी समस्या का रिस्क बढ़ जाता है. पद्मश्री होम्योपैथ डॉ. मुकेश बत्रा से जानते हैं अस्थमा के लक्षण.

साइलेंट अस्थमा के लक्षण

साइलेंट अस्थमा का लक्षण नजर नहीं आता है, ऐसे में अधिकतर लोग शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर अस्थमा के लक्षण से बचा जा सकता है.

थकान महसूस होना

रोजाना हल्का काम करने के बाद भी थकान महसूस होना भी अस्थमा का संकेत हो सकता है. दरअसल कम काम करने के बाद भी थकान होना फेफड़ों की कम होती कार्यक्षमता का बड़ा संकेत है.

सीने में भारीपन महसूस होना

सीने में भारी महसूस होना या फिर सीने में बोझ जैसा दबाव महसूस होना भी अस्थमा का संकेत हो सकता है.

रात में सांस लेने में दिक्कत

रात में सांस ठीक से ना आना, बार-बार नींद से जागना भी फेफड़ों में सूजन की समस्या हो सकती है.

सीढ़ियां चढ़ने पर सांस लेने में दिक्कत

पहले की तुलना में ज्यादा थकान महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ का संकेत होना.

अस्थमा का इलाज

इन संकेतों को नजर अंदाज ना करें. संकेत देखते हैं आप अस्थमा का इलाज कराएं. इलाज और डाइट की मदद से इस समस्या से बचा जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

