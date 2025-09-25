World Lung Day 2025: सांसों से जुड़े इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज, देती है अस्थमा की बड़ी चेतावनी!
World Lung Day 2025: सांसों से जुड़े इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज, देती है अस्थमा की बड़ी चेतावनी!

World Lung Day 2025: भारत में पिछले कुछ सालों से श्वसन संबंधी समस्या  बढ़ रही है. यंग लोगों में फेफड़ों से जुड़ी समस्या देखने को मिल रही हैं. वर्ल्ड लंग्स डे पर जानते हैं अस्थमा के लक्षण. 

 

Sep 25, 2025
World Lung Day 2025: सांसों से जुड़े इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज, देती है अस्थमा की बड़ी चेतावनी!

World Lung Day 2025: भारत में पिछले कुछ सालों से फेफड़ों से जुड़ी समस्या बढ़ रही हैं. लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग अस्थमा, COPD और फेफड़ों के कैंसर समेत श्वसन संबंधी समस्या से पीड़ित है. वहीं अब यंग लोगों में भी फेफड़ों से जुड़ी समस्या देखने को मिल रही है. जेनरेशन जेड Gen Z जेनरेशन में फेफड़ों से संबंधी समस्या देखने को मिल रही है. दरअसल उनकी खराब लाइफस्टाइल, स्क्रीन टाइम का ज्यादा बढ़ना, नींद पैटर्न में दिक्कत, तनाव की वजह से फेफड़ों से संबंधी समस्या का रिस्क बढ़ जाता है. पद्मश्री होम्योपैथ डॉ. मुकेश बत्रा से जानते हैं अस्थमा के लक्षण. 

साइलेंट अस्थमा के लक्षण 
साइलेंट अस्थमा का लक्षण नजर नहीं आता है, ऐसे में अधिकतर लोग शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर अस्थमा के लक्षण से बचा जा सकता है. 

थकान महसूस होना 
रोजाना हल्का काम करने के बाद भी थकान महसूस होना भी अस्थमा का संकेत हो सकता है. दरअसल कम काम करने के बाद भी थकान होना फेफड़ों की कम होती कार्यक्षमता का बड़ा संकेत है. 

सीने में भारीपन महसूस होना 
सीने में भारी महसूस होना या फिर सीने में बोझ जैसा दबाव महसूस होना भी अस्थमा का संकेत हो सकता है. 

रात में सांस लेने में दिक्कत 
रात में सांस ठीक से ना आना, बार-बार नींद से जागना भी फेफड़ों में सूजन की समस्या हो सकती है. 

सीढ़ियां चढ़ने पर सांस लेने में दिक्कत 
पहले की तुलना में ज्यादा थकान महसूस होना, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होना, सांस लेने में तकलीफ का संकेत होना. 

अस्थमा का इलाज 
इन संकेतों को नजर अंदाज ना करें. संकेत देखते हैं आप अस्थमा का इलाज कराएं. इलाज और डाइट की मदद से इस समस्या से बचा जा सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें:  आयुष मंत्रालय ने मनाया 10वां आयुर्वेद दिवस, जानें जन-जन के लिए क्यों जरूरी है Ayurveda 

 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

health tipsWorld Lung Day

;