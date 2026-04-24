दुनिया का सबसे छोटा जीव, लोगों की छीन रहा है जान, लाखों लोग हर साल होते हैं परेशान

गर्मियों की शुरुआत में मच्छर परेशान करने लग जाते हैं. ये छोटा सा जीव बड़े से बड़े शरीर वाले इंसान को बीमार कर सकते हैं. मच्छर के काटने से हर साल लाखों लोग बीमार पड़ जाते हैं. वहीं हजारों लोग अपनी जान गवां देते हैं. मच्छर काटने से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी होती है. हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस (World Malaria Day) मनाया जाता है. यह दिन मलेरिया के खतरे के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने लिए मनाया जाता है.

इंसानों को क्यों काटते हैं मच्छर

क्या आप जानते हैं केवल मादा मच्छर ही इंसानों को काटते हैं. क्योंकि अंडे विकसित करने के लिए प्रोटीन, आयरन और अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है. जो कि इंसानों के खून से मिलता है. वहीं नर मच्छर फूलों के रस जीवित रहते हैं.

मच्छर इंसान का पता कैसे लगाएं

मच्छर इंसानों की नाक और मुंह से निकलने वाली कार्बन डाईऑक्साइड, शरीर की गर्मी और पसीने की गंध से पता लगता है. एयर मूवमेंट को ट्रैक कर इंसानों को पहचान लेते हैं. यही वजह है कि कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काटते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक ठहरे हुए पानी से मच्छर तेजी से पनपते हैं.

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मच्छर और मलेरिया

सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए. छोटे और गर्भवती महिलाओं के लिए मच्छर से बचाव करना बेहद जरूरी है. मच्छर से बचाव के लिए मच्छरदानियां का इस्तेमाल कर सकते हैं.

खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं

घर की खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगवाएं. जाली लगवाने से मच्छर घर के अंदर नहीं आते हैं. घर के अंदर जितने कम मच्छर होंगे उतना ही रिस्क कम होता है.

घर के आसपास सफाई

अपने घर के आसपास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. टूटे फूटे बर्तन, टायर, डिब्बे आदि चीजो पानी में जमा ना होने दें. इसके अलावा गमले की तलियों में पानी जमा ना होने दें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.