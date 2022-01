सबकुछ करने के बाद भी FACE पर क्यों नहीं आती चमक, ये हो सकते हैं चिंताजनक कारण

चेहरे पर चमक और ग्लो लाने के लिए स्किन केयर (Skin Care) अपनाना जरूरी होता है. त्वचा की देखभाल करके ही उसके रंग को निखारा जा सकता है. लेकिन, कुछ लोगों को त्वचा की देखभाल करने के बाद भी ग्लोइंग स्किन (Glowing Skin) नहीं मिल पाती है. इसके पीछे कुछ बड़े कारण हो सकते हैं. जो आपकी स्किन को ग्लो करने से रोक रहे होते हैं. आइए, इन चिंताजनक कारणों के बारे में जानते हैं.

Reasons of not getting face glow: चेहरे पर क्यों नहीं आता GLOW, जानें कारण

डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जयश्री शरद ने उन कारणों के बारे में जानकारी दी है, जिसके कारण फेस पर ग्लो नहीं आ पाता है. क्योंकि, आपका Skin Care Routine ढंग से काम नहीं कर पाता है.

1. स्किन टाइप की जानकारी ना होना

डॉ. जयश्री शरद कहती हैं कि अगर आपके स्किन केयर प्रॉडक्ट्स सही नहीं हैं, तो हो सकता है कि ब्यूटी प्रॉडक्ट आपकी स्किन टाइप के मुताबिक ना हो. इसलिए आपको अपनी त्वचा का प्रकार पता करके, उसके मुताबिक देखभाल करनी चाहिए. ध्यान रखें कि वातावरण और हॉर्मोन में बदलाव होने के कारण स्किन का टाइप भी समय के साथ बदल सकता है. इसलिए, किसी भी स्किन केयर प्रॉडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद जरूर ले लें.

2. दूसरों पर रिजल्ट देखकर स्किन केयर प्रॉडक्ट अपनाना

कई बार हम दूसरों पर रिजल्ट देखकर स्किन केयर प्रॉडक्ट अपना लेते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि जिस Skin Care Product ने आपके जानकर पर अच्छा रिजल्ट दिखाया हो, वह आपकी स्किन पर भी वैसा ही असर दिखाए.

3. जल्दी-जल्दी ब्यूटी प्रॉडक्ट बदलना

चेहरे पर चमक पाने के लिए Beauty Product को काम करने का समय देना चाहिए. जिसमें 6 हफ्तों से लेकर 3 महीने तक का समय लग सकता है. यह समय आपकी स्किन और प्रॉब्लम पर निर्भर कर सकता है. इसलिए अपने ब्यूटी प्रॉडक्ट्स या डॉक्टर को जल्दी-जल्दी ना बदलें.

4. स्मोकिंग, एल्कोहॉल से दूरी और पर्याप्त नींद

एक्सपर्ट के मुताबिक, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचना चाहिए और रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है. तनाव और खराब जीवनशैली के कारण स्किन केयर प्रॉडक्ट अपना असर दिखाने में नाकाम हो जाते हैं.

5. Skin Care Products की एक्सपायरी डेट का ध्यान ना रखना

त्वचा रोग विशेषज्ञ के मुताबिक, किसी भी स्किन केयर प्रॉडक्ट को इस्तेमाल करते हुए यह जरूर ध्यान देना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई है. इसके अलावा, प्रॉडक्ट का रंग या कंसिस्टेंसी तो नहीं बदली.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.