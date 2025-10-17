Advertisement
trendingNow12965419
Hindi NewsHealth

'धुक-धुक' हो रही, बढ़ गई दिल की धड़कन? कहीं हार्ट में तो नहीं जमा कचरा, डॉ. योगेंद्र से जानें इससे छुटकारा पाने का देसी उपाय

Which Dal Is Best For Heart: दिल में 'धुक-धुक' महसूस होता है? अगर आपकी भी अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो ये खबर आपके लिए है. इसका कारण हार्ट आर्टरिज में ब्लॉकेज हो सकता है. इस खबर में हम आपको इससे छुटकारा पाने का एक आसान तरीका बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'धुक-धुक' हो रही, बढ़ गई दिल की धड़कन? कहीं हार्ट में तो नहीं जमा कचरा, डॉ. योगेंद्र से जानें इससे छुटकारा पाने का देसी उपाय

Home Remedies to Remove Plaque from Heart: कई बार अचानक बैठे-बैठे ऐसा महसूस होता है कि हमारी दिल धड़कन तेज हो गई है या ‘धुक-धुक’ महसूस हो रही है, तो यह हार्ट आर्टरिज में ब्लॉकेज का इशारा हो सकता है. आमतौर पर ये स्थिति तब बनती है, जब दिल को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका एक बड़ा कारण LDL (बैड कोलेस्ट्रॉल) और VLDL हो सकता है. ये बैड कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप हैं, जो मिलकर नसों में प्लाक बनाते हैं, इसका नतीजा ये होता है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. 

 

क्यों शरीर में बढ़ते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल?
इस बारे में बात करते हुए योग गुरु डॉ. हंसाजी योगेंद्र ने एक वीडियो में बताया था कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल फास्ट फूड, धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जेनेटिक कारणों से जमा होने लगता है, इससे बॉडी में एलडीएल और वीएलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है. ये धीरे-धीरे आपके आर्टरिज को जाम करने लगते हैं. हालांकि उन्होंने इससे बचने का एक आसान और देसी उपाय भी बताया है, जो कि है कुलथी दाल की रसम.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कुलथी दाल की रसम
आपको बता दें, कुलथी रसम एक देसी ड्रिंक है, जो कोलेस्ट्रॉल को जलाने में आपकी मदद करता है. पोषक तत्वों से भरपूर कुलथी दाल प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर होती है. इसमें फैट कम और फाइबर ज्यादा होता है. इससे जो रमस बनती है, वो शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करती है, साथ ही यह लिवर और गॉल ब्लैडर के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसके अलावा यह यूरिनरी स्टोन से छुटकारा दिला सकती है. 

 

कुलथी रमस रेसिपी
इसे बनाने के लिए 2 कप कुलथी को धीकर 4 घंटे भिगो दें. इसके बाद इसे उबालें और ठंडा करके इससे पानी निकाल लें. इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें, इसमें सरसों के बीज, करी पत्ता और टमाटर डालें. फिर लहसुन पेस्ट, नींबू रस, नमक, काली मिर्च-जीरा पेस्ट मिलाएं. अब इसमें दाल डालकर थोड़ी देर के लिए पकाएं. अब इस मिक्सचर को मैश करें, छान लें और गर्म-गर्म रसम ट्राई करें. ये टेंस्टी होने के साथ-साथ आपने बेहद फायदेमंद भी होता है. आपको बता दें, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट के साथ-साथ एक्टिव लाइफ भी बेहद जरूरी होता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Which Dal Is Best For HeartHome Remedies to Remove Plaque from Heart

Trending news

जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया आदेश
digital arrest case
डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ का फ्रॉड, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिया आदेश
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? 6 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
Gujarat Cabinet Expansion
गुजरात सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? 6 पॉइंट्स में जानिए सबकुछ
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
Supreme Court News
शादी का इस्तेमाल महिलाओं को गुलाम बनाने के लिए... सुप्रीम कोर्ट जज ने क्यों कहा ऐसा?
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
high court news
बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया
भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 19 नए चेहरे, कुछ दिग्गज रिपीट; अब गुजरात में 26 मंत्री
Gujarat Cabinet Expansion
भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में 19 नए चेहरे, कुछ दिग्गज रिपीट; अब गुजरात में 26 मंत्री