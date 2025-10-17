'धुक-धुक' हो रही, बढ़ गई दिल की धड़कन? कहीं हार्ट में तो नहीं जमा कचरा, डॉ. योगेंद्र से जानें इससे छुटकारा पाने का देसी उपाय

Home Remedies to Remove Plaque from Heart: कई बार अचानक बैठे-बैठे ऐसा महसूस होता है कि हमारी दिल धड़कन तेज हो गई है या ‘धुक-धुक’ महसूस हो रही है, तो यह हार्ट आर्टरिज में ब्लॉकेज का इशारा हो सकता है. आमतौर पर ये स्थिति तब बनती है, जब दिल को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका एक बड़ा कारण LDL (बैड कोलेस्ट्रॉल) और VLDL हो सकता है. ये बैड कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप हैं, जो मिलकर नसों में प्लाक बनाते हैं, इसका नतीजा ये होता है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है.

क्यों शरीर में बढ़ते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल?

इस बारे में बात करते हुए योग गुरु डॉ. हंसाजी योगेंद्र ने एक वीडियो में बताया था कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल फास्ट फूड, धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जेनेटिक कारणों से जमा होने लगता है, इससे बॉडी में एलडीएल और वीएलडीएल की मात्रा बढ़ जाती है. ये धीरे-धीरे आपके आर्टरिज को जाम करने लगते हैं. हालांकि उन्होंने इससे बचने का एक आसान और देसी उपाय भी बताया है, जो कि है कुलथी दाल की रसम.

कुलथी दाल की रसम

आपको बता दें, कुलथी रसम एक देसी ड्रिंक है, जो कोलेस्ट्रॉल को जलाने में आपकी मदद करता है. पोषक तत्वों से भरपूर कुलथी दाल प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर होती है. इसमें फैट कम और फाइबर ज्यादा होता है. इससे जो रमस बनती है, वो शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करती है, साथ ही यह लिवर और गॉल ब्लैडर के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसके अलावा यह यूरिनरी स्टोन से छुटकारा दिला सकती है.

कुलथी रमस रेसिपी

इसे बनाने के लिए 2 कप कुलथी को धीकर 4 घंटे भिगो दें. इसके बाद इसे उबालें और ठंडा करके इससे पानी निकाल लें. इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें, इसमें सरसों के बीज, करी पत्ता और टमाटर डालें. फिर लहसुन पेस्ट, नींबू रस, नमक, काली मिर्च-जीरा पेस्ट मिलाएं. अब इसमें दाल डालकर थोड़ी देर के लिए पकाएं. अब इस मिक्सचर को मैश करें, छान लें और गर्म-गर्म रसम ट्राई करें. ये टेंस्टी होने के साथ-साथ आपने बेहद फायदेमंद भी होता है. आपको बता दें, हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट के साथ-साथ एक्टिव लाइफ भी बेहद जरूरी होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.