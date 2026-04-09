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Hindi NewsHealthबॉडी में जिंक की कमी कितनी खतरनाक, क्या डेफिशिएंसी की वजह से बार-बार होता है इंफेक्शन? डॉक्टर ने बताया बचाव के उपाय

बॉडी में जिंक की कमी कितनी खतरनाक, क्या डेफिशिएंसी की वजह से बार-बार होता है इंफेक्शन? डॉक्टर ने बताया बचाव के उपाय

जिंक शरीर के लिए मिनिरल बेहद जरूरी है. जिंक शरीर में टिशू की मरम्मत का काम करता है. जिंक की कमी होने पर बॉडी में कई तरह की समस्या हो सकती है. एक्सपर्ट से जानते हैं जिंक की कमी होने पर क्या-क्या समस्या हो सकती है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 09, 2026, 05:30 AM IST
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बॉडी में जिंक की कमी कितनी खतरनाक, क्या डेफिशिएंसी की वजह से बार-बार होता है इंफेक्शन? डॉक्टर ने बताया बचाव के उपाय

स्वस्थ शरीर के लिए जिंक बेहद जरूरी है. जिंक उत्तकों की मरम्मत के लिए जाना जाता है. जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट के तरह काम करता है, जो कि कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है. जिंक स्किन हेल्थ और गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी होता है. जिंक की कमी से शरीर में इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है. मनिपाल अस्पताल की इंफेक्शन डीजीज की हेड डॉक्टर अंकिता बैद्या (Dr Ankita Baidya Head , Department of Infectious Diseases Manipal Hospital New Delhi) से जानते हैं शरीर की जिंक की कमी कितनी खतरनाक हो सकती है. 

शरीर में जिंक का काम 

डॉक्टर के अनुसार जिंक गट हेल्थ और स्किन के लिए बेहद जरूरी होता है. जिंक स्किन को सॉफ्ट रखने में मदद करता है. इसके अलावा जिंक उत्तकों की मरम्मत करता है. जिंक की कमी होने से शरीर में बार-बार इंफेक्शन हो सकता है. जिंक की कमी से स्किन संबंधी और पेट से संबंधी समस्या हो सकती है. 

जिंक की कमी से हो सकती है ये समस्या 

जिंक की कमी होने पर शरीर में कई तरह की समस्या हो सकती है. जिंक की कमी से बच्चों का विकास रुक जाता है. जिंक की कमी की वजह से मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है. 

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इंफेक्शन 

जिंक की कमी से बार-बार इंफेक्शन हो सकता है. यह इंफेक्शन हो सकता है. जिंक की कमी होने पर शरीर की इंफेक्शन से लड़ने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है. जिंक की कमी से फंगस, स्किन में रेडनेस जैसी समस्या हो सकती है. 

डायरिया

डॉक्टर के अनुसार जिंक गट हेल्थ यानी पाचन तंत्र के लिए बेहद जरूरी है. जिंक की कमी से पाचन तंत्र पर काफी बुरा असर पड़ता है. जब शरीर में जिंक की कमी होती है तो डायरिया की समस्या हो सकती है. 

घाव ठीक नहीं होते 

जिंक की कमी से ना केवल स्किन और पेट बल्कि घाव पर भी असर पड़ता है. जिन लोगों के शरीर में जिंक की कमी होती है. उनके घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं. 

जिंक की कमी के लक्षण 

जिंक की कमी होने पर वजन तेजी से कम होने लगता है. कमजोरी महसूस होती है. जिंक की कमी से हेयर फॉल की समस्या भी शुरू हो जाती है. 

जिंक के लिए फूड्स 

डाइट में जिंक को शामिल करने के लिए आप अपनी थाली में पंपकीन सीड्स, तिल, सरसों, सूरजमुखी के बीज, रागी को शामिल कर सकते हैं. इन फूड्स में जिंक पाया जाता है. इसके अलावा आप सरसों का साग, मीट, फलीदार सब्जियों, कद्दू, मशरूम, दही, मूंगफली, अंडा आदि का भी सेवन कर सकते हैं. इन फूड्स में भी जिंक पाया जाता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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