स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! बिना JEE लग सकती है IIT की क्लास, जानें कैसे करें रजिस्टर

Without JEE IIT Course: बहुत से स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो IIT में पढ़े पर कई लोग JEE का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं और ये मौका खो देते हैं. अगर आप IIT में पढ़ने का सपना देखते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. अब बिना JEE के भी आप  IIT की क्लास ले सकते हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:55 AM IST
IIT में पढ़ना लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है लेकिन JEE जैसी कठिन परीक्षा इस सपने तक पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है. इसी बीच IIT मद्रास ने स्टूडेंट्स को एक तोहफा दे दिया है. इस मौके से देशभर के छात्रों में नई उम्मीद जगा दी है. अब बिना JEE क्लियर किए भी बिल्कुल फ्री में आप IIT की क्लास ले सकते हैं और मशीन लर्निंग जैसी हाई डिमांड स्किल सीख सकते हैं. 

क्या है ये कोर्स
IIT मद्रास ने सभी स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक ऐसा कोर्स लांच किया है जिसमें बिना JEE, बिना एंट्रेंस टेस्ट और बिना फीस दिए आप IIT प्रोफेसर से क्लास ले सकते हैं. ये अनोखा मौका स्टूडेंट्स के लिए मशीन लर्निंग सीखने का है. IIT मद्रास ने 12 हफ्तों का Introduction to Machine Learning कोर्स लॉन्च किया है जो NPTEL SWAYAM प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में हर किसी के लिए उपलब्ध  है. इस कोर्स में एनरोलमेंट पूरी तरह फ्री है. अगर आपको इस कोर्स का सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको एक एग्जाम देना होगा जिसके लिए 1000 रुपये फीस देनी होगी. कोर्स के लेक्चर IIT प्रोफेसर पढ़ाएंगे और सबको इसका फ्री एक्सेस मिलेगा. 

फाउंडेशनल कोर्स
ये 12 हफ्तों का मशीन लर्निंग का फाउंडेशनल कोर्स है. इसे IIT मद्रास के कंप्यूटर साइंस के प्रसिद्ध प्रोफेसर और माइंडट्री फैकल्टी फेलो प्रो बलरामन रविंद्रन पढ़ाते हैं. इसमें स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग की बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाई जाएगी. इस कोर्स के सभी वीडियो लेक्चर IIT एक्सपर्ट द्वारा दिए जाएंगे. आपको इस कोर्स में रजिस्टर कर के असाइनमेंट और नोट्स का मटीरियल बिल्कुल फ्री मिल सकता है.

प्रोग्रामिंग
इस कोर्स में प्रोग्रामिंग बेस की जरूरत होती है जैसे Python या R की बेसिक जानकारी स्टूडेंट्स को जरूर होनी चाहिए. साथ ही लीनियर अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी की शुरुआती समझ फायदेमंद मानी जाती है.इस कोर्स में रजिस्टर करना, पढ़ना, नोट्स डाउनलोड करना और असाइनमेंट देना सब फ्री है. ये एग्जाम पूरे भारत में मौजूद NPTEL सेंटर्स पर लिया जाता है और ये पूरी तरह ऑप्शनल है. अगर आप चाहें तो आप फ्री में पूरा कोर्स कर सकते हैं. 

रजिस्ट्रेशन कैसे करें
स्टूडेंट्स मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. SWAYAM NPTEL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर Introduction to Machine Learning IIT Madras कोर्स सर्च करें. अब Join या Enroll बटन पर क्लिक करें. अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करें और मांगी गई सभी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा कर दें. प्रोसेस पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स कोर्स कंटेंट देख सकते हैं और जनवरी 2026 से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं. अगर आपको इस कोर्स का एग्जाम दे कर सर्टिफिटेट चाहिए तो आप NPTEL की साइट पर जा कर एग्जाम की डेट और सेंटर की जानकारी ले सकते हैं.

shambhavi punam

