Haryana Assembly Election: भाजपा के नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र में घोड़े पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे

Haryana Assembly Election 2024: भाजपा सांसद नवीन जिंदल ने आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला और पार्टी की जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी.

हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद श्री जिंदल ने वोट डालने के बाद कहा, "लोगों में बहुत उत्साह है. हमें बहुत खुशी है कि वे आज अपना वोट डाल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की बहादुर और जागरूक जनता भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी. हरियाणा भाजपा को आशीर्वाद देगा और नायब सिंह सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे."

वह घोड़े पर सवार होकर मतदान केन्द्र पहुंचे.

उन्होंने कहा, "मैं यहां घोड़े पर सवार होकर आया हूं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है. मेरी मां सावित्री जिंदल, जो हिसार से चुनाव लड़ रही हैं, हिसार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं. इसलिए हिसार के लोग तय करेंगे कि वे किसे अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं."

हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर श्री जिंदल ने कहा, "वह (अनिल विज) भी हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और समय बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन अगर किसी बड़े नेता के मन में कुछ है, तो उसे कहने का अधिकार है."

