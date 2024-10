Haryana Election 2024: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਅਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ

Haryana Election 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ 2.03 ਕਰੋੜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.07 ਕਰੋੜ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 95 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿਡਾਰਨ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਮਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ।' ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੋਨੀਪਤ-ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਟੁੱਟੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਵੋਟ ਪਾਈ।

#WATCH | Haryana CM and BJP's candidate from Ladwa assembly seat, Nayab Singh Saini shows his inked finger after casting his vote at a polling station in in Ambala for #HaryanaElelction pic.twitter.com/SYQ7dplqLo

ਓਲੰਪੀਅਨ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਮਾਂ ਸੁਮੇਧਾ ਭਾਕਰ ਨਾਲ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਜੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।

#WATCH | Former Haryana Deputy CM and JJP's candidate from Uchana Kalan seat, Dushyant Chautala says "This is a big festival of democracy and I make this appeal to the people of Haryana that their vote will decide the future of Haryana, so you all come out of your houses and cast… pic.twitter.com/fax4GwcNPg

