Haryana Election: केजरीवाल ने जगाधरी में विशाल रोड शो के साथ AAP के चुनाव अभियान की शुरुआत की

Haryana Election: आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को हरियाणा में पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए और जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार आदर्श पाल सिंह के समर्थन में रोड शो किया. पूर्व कांग्रेस सदस्य सिंह विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद आप में शामिल हुए थे.

हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद केजरीवाल की यह पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी. 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी.

पिछले हफ़्ते आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने वाले केजरीवाल ने दोपहर 3:30 बजे जगाधरी में अपना रोड शो शुरू किया. जब केजरीवाल ने अपने वाहन की सनरूफ़ से समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया तो वहां बड़ी भीड़ जमा हो गई. उनके साथ आप की हरियाणा इकाई के प्रमुख सुशील गुप्ता भी थे.

इस बीच, दिल्ली की मंत्री आतिशी शनिवार को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी.

#WATCH | Yamunanagar, Haryana | AAP national convener Arvind Kejriwal says, "...What did BJP give you? They have given only corruption, unemployment, inflation...This time whole of Haryana is demanding transformation. And whichever government will be formed in Haryana, it will… https://t.co/33CYbnTx4P pic.twitter.com/t3nGHZVbHv

— ANI (@ANI) September 20, 2024