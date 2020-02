गार्गी कॉलेज में लड़कियों से छेड़छाड़ के 10 आरोपियों को मिली जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के गार्गी कॉलेज (Gargi College) में वार्षिक उत्सव रेवेरी में छात्राओं के साथ सामूहिक छेड़छाड़ के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) द्वारा गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों में से 10 आरोपियों को साकेत कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है. इन सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाया था कि कॉलेज फेस्ट के दौरान कुछ बाहर के लड़के दीवार फांदकर दाखिल हुए और अश्लील हरकत करते हुए उनके साथ छेड़छाड़ की. हालांकि ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया पर ही चल रहा था. पुलिस को किसी लड़की और कॉलेज प्रशासन ने कोई शिकायत नहीं दी थी. मामले के राजनीतिक रंग लेने के बाद पुलिस ने सू-मोटो लेते हुए जांच की और जांच का जिम्मा साउथ डिस्ट्रिक्ट की एडिशनल डीसीपी गीतांजलि खंडेलवाल को दिया गया.

Delhi: Saket court grants bail to 10 people, who were arrested in connection with the alleged molestation of students during a cultural festival at #GargiCollege, on a bail amount of Rs 10,000 each. Earlier, they were sent to judicial custody by the court.

