7 मई की रात 1 बजकर 5 मिनट… और दुश्मन के ठिकानों पर बरसने लगी तबाही, कहानी 'ऑपरेशन सिंदूर' की

एक साल पहले भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की थी, उसने सिर्फ सीमा पार बैठे आतंकियों को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उस पूरी व्यवस्था को हिला दिया था, जिस पर लंबे समय से आतंक को पनाह देने के आरोप लगते रहे हैं. भारत ने बेहद सटीक और सीमित सैन्य ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और साफ संदेश दिया कि अब आतंक के खिलाफ जवाब सिर्फ बयानबाज़ी तक सीमित नहीं रहेगा. उस ऑपरेशन की गूंज इतनी तेज थी कि उसके असर आज भी महसूस किए जाते हैं. भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर देश की सुरक्षा पर हमला होगा, तो जवाब सीमा के उस पार जाकर भी दिया जा सकता है.

ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी बात यह रही कि इस कार्रवाई ने आतंक और उसे संरक्षण देने वाले नेटवर्क की परतें पूरी दुनिया के सामने खोल दीं. भारतीय सेना की इस रणनीतिक कार्रवाई ने आतंकियों के साथ-साथ पाकिस्तान को भी यह एहसास करा दिया कि अब पुरानी रणनीतियां काम नहीं आने वालीं. यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति और बदले हुए तेवर का खुला ऐलान था.

7 मई 2025 की रात जब घड़ी में 1 बजकर 5 मिनट हुए...

7 मई की वो रात, जब घड़ी की सुई ने 1 बजकर 5 मिनट पार किए, तो सरहद के उस पार बेचैनी अचानक बढ़ गई. अंधेरे में डूबे आसमान के नीचे कुछ ऐसा हुआ, जिसकी आहट तो थी, लेकिन अंदाज़ा किसी को नहीं था. हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच शुरू हुई एक ऐसी कार्रवाई, जिसने दुश्मन के ठिकानों में हड़कंप मचा दिया.

कहा जाता है कि रात के उस पहर ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और सेना के कंट्रोल रूम में हलचल तेज थी. स्क्रीन पर लगातार बदलती तस्वीरें, वायरलेस पर आती आवाजें और हर सेकेंड के साथ बढ़ता तनाव. सब कुछ इस बात का संकेत दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है.

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बेहद गोपनीय तरीके से दिया गया ऑपरेशन को अंजाम

एक बजकर 5 मिनट पर जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर ने रफ्तार पकड़ी, सीमावर्ती इलाकों में धमाकों की आवाजें गूंज उठीं. दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला. निशाने इतने सटीक थे कि कुछ ही मिनटों में कई अहम ठिकाने तबाह होने की खबरें आने लगीं. बताया जाता है कि इस पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया, ताकि आखिरी पल तक किसी को भनक न लगे. उस रात सिर्फ मिसाइलें या हथियार ही नहीं बोले, बल्कि भारत की रणनीति, तैयारी और जवाब देने की क्षमता भी दुनिया ने देखी. सुबह होते-होते तस्वीर साफ होने लगी थी. जिन ठिकानों को सुरक्षित समझा जा रहा था, वहां तबाही के निशान दिखाई देने लगे.

ये नया भारत है जो घर में घुस के बदला लेना जानता है

7 मई की वो रात अब सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई, बल्कि एक ऐसे जवाब की कहानी बन गई, जिसने यह संदेश दे दिया कि अगर देश की सुरक्षा को चुनौती दी जाएगी, तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा. ऑपरेशन सिंदूर- ये सिर्फ एक शब्द नहीं.. ये पाकिस्तान पर किया ऐसा वार है जिसके जख्मों से पाकिस्तान पूरा बेदम हो चुका है. भारत ने बिना बड़ा युद्ध लड़े.. बिना किसी बहुत बड़ी जंग के... पाकिस्तान को ऐसे घाव दिए जो कि सालों तक चलने वाली जंग भी ना दे पाए. पहलगाम हमले के दर्द से जिस वक्त पूरा देश कराह रहा था.. 26 सूनी मांगें बदले का इंतजार कर रही थी. आतंक का सर्वनाश होने की कामना कर रही थी. तब 7 मई यानि आज से ठीक 1 साल पहले जो खबर उन्हें मिली और जिस नाम से मिली. उन्होंने बता दिया कि ये नया भारत है, जो जख्मों का बदला लेना भी जानता है, मारना भी जानता है और आतंक का हिसाब करना भी जानता है.

88 घंटों तक भारतीय जांबाजों ने मचाई थी तबाही

रात के अंधेरे में पाकिस्तान के आसमान को चीरते हुए भारतीय मिसाइलें पहुंची और पाकिस्तान और आतंकियों के सीने पर ऐसे छेद किए कि हमेशा के लिए आतंक की कब्र खोद दी गई और भारत की शौर्य गाथा सुनहरे अक्षरों में रच दी गई. ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों में भारतीय सेना और उसके जांबाजों ने ऐसी तबाही मचाई जो कि इजरायल, रूस जैसे देश भी महीनों युद्ध लड़कर भी ना पहुंचा पाए. पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 हाई वैल्यू आतंकी अड्डे तबाह कर दिए. जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गए. 100 आतंकियों से ज्यादा मारे गए. पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए जिसमें उसकी शान माने जाने वाले नूर खान और भोलारी एयरबेस भी शामिल था.

पाकिस्तान के F-16, F-17 जैसे 5-6 फाइटर जेट तबाह हुए

1 C-130 हर्क्यूलीज़ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक हाई वैल्यू awacs विमान भी बर्बाद हो गया, इसके अलावा राडार, कमांड कंट्रोल सेंटर को भी नुकसान पहुंचा, इतना ही नहीं पाकिस्तान जिन शाहीन और बाबर मिसाइलो पर एतराता था, वो भारत के सुदर्शन चक्र के आगे फुस्स साबित हुई. भारत के हमलों से हालात ऐसे थे कि एक तरफ आतंकी अड्डे जल रहे थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के एयरबेस पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे और इसकी चीख-चीख कर गवाही खुद पाकिस्तानी दे रहे थे. वो खुद कैमरे पर बोल रहे थे कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पर 4 धमाके हो चुके हैं, पांचवा अभी हुआ है. जैसा कि आपने एक साल पहले 7 मई 2025 वाले दिन भी सुना था कि भारत के टारगेट पर बहावलपुर है. यहां पर उन्होंने काम शुरु किया. 4 धमाके मौलाना मसूद अजहर के मदरसे में हो चुके हैं. पांचवां धमाका भी हो चुका है.

भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में 9 जगहों पर हमले किए उसमें

जैश का हेडक्वार्टर बहावलपुर .. लश्कर का मुरीदके हेडक्वार्टर

सरजल में बना जैश का लॉन्चिंग पैंड

हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग सेंटर मेहमूना जोया

भिबेंर में लश्कर का ट्रेनिंग कैंप

कोटली में जैश का सेंटर

कोटली में हिजबुल का ट्रेनिंग सेंटर

मुजफ्फराबाद में लश्कर का कैंप और मरकज शामिल थे

इन्हीं आतंकी अड्डों से भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग होती थी. आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी...और आतंकी यही से भारत पर हमले के लिए आते थे

पहलगाम हमले का भयानक बदला है ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर का असर ये था कि मसूद का अड्डा खंडहर बन गया. जहां से आतंकी निकलते थे. वहीं उनका दम निकल गया. और तो और जिन आतंकियों ने पहलगाम में मारे गए लोगों से अपने छीने थे. उन्हीं आतंकियों के घर में घुसकर ऐसे मारा कि वो अपनों के लिए रोते दिखे. ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के पूरे खानदान का खात्मा हो गया. ऑपरेशन सिंदूर में जहां एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी अड्डे तबाह हुए तो वहीं उसका पूरा आतंकी नेक्सस भी दुनिया के सामने आ गया.. दुनिया जान गई कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है.

ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य की गाथा

ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का जब जनाजा निकला तो उसमें खुद पाकिस्तानी सेना शामिल हुई जिसने दुनिया को सबसे बड़ा सबूत दे दिया कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, उनकी मदद करता है और उन्हें ट्रेन करता है. ऑपरेशन सिंदूर को आज एक साल हो चुका है और उसका असर कितना बड़ा है उसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि आज मसूद की लगभग कब्र खुद चुकी है, हाफिज गायब हो चुका है, पाकिस्तानी सेना आज भी अपने एयरबेस रिपेयर नहीं करा पा रही है और उसके हुक्मरानों के सपने में भी ब्रह्मोस और भारतीय सेना आती है. ये भारतीय सेना के शौर्य की वो गाथा है जिसे आज नहीं, कल नहीं, बल्कि आने वाले सौ सालों में भी जब-जब बताया और सुनाया जाएगा, तब-तब हिंद की सेना की जय जयकार होगी

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