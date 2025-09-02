SFI: कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
SFI: कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र

SFI Mass Mail Campaign: कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है. एसएफआई ने इस्तीफे की मांग को लेकर सोनिया गांधी को 1 लाख शिकायत पत्र लिखने का कैंपेन शुरू किया है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 02:16 PM IST
SFI: कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने सोनिया गांधी को 1 लाख लेटर भेजने का फैसला किया. इसके लिए एसएफआई ने "मास मेल कैंपेन" शुरू किया है. ये अभियान पलक्कड़ के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल के विरोध में किया जा रहा है. 

राहुल पर कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने और एक महिला को जबरन गर्भपात कराने का आरोप है. SFI ने ऐलान किया है कि 1 लाख छात्राएं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखेंगी और राहुल ममकूटथिल से विधायक पद से इस्तीफा देने की मांग करेंगी.

आरोप सामने आने के बाद

राहुल ममकूटथिल ने यूथ कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. लेकिन उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया. कांग्रेस पार्टी ने तर्क दिया कि सत्ताधारी गठबंधन के कई विधायक भी ऐसे ही मामलों में फंसे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया.

कानूनी कार्रवाई

केरल क्राइम ब्रांच ने राहुल के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं का पीछा करने और मानसिक उत्पीड़न करने का केस दर्ज किया है. केस भारतीय दंड संहिता की धारा 78(2), 351 और केरल पुलिस एक्ट 120(0) के तहत दर्ज हुआ है. यह मामला राज्य पुलिस प्रमुख को मिली शिकायतों के आधार पर जांच के बाद दर्ज किया गया. मामले की जांच क्राइम ब्रांच तिरुवनंतपुरम रेंज के डिप्टी एसपी सी. बिनुकुमार कर रहे हैं.

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने राहुल ममकूटथिल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि कांग्रेस ने "नैतिक साहस" दिखाया है और यह केरल की राजनीति में एक उदाहरण है. उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से सवाल पूछे कि मुख्यमंत्री कार्यालय में यौन अपराधों के आरोपी लोग अभी भी पद पर क्यों हैं? सतीशन ने चेतावनी दी कि अगर सीपीआई (एम) इस मुद्दे पर ज्यादा राजनीति करेगी, तो और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जो केरल को चौंका सकते हैं.

