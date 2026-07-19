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रायजादा हंसराज स्टेडियम में बनेंगे 10 बैडमिंटन कोर्ट, सीएम मान ने किया ऐलान; खिलाड़ियों से की बात

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक नया ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा होने के बाद रायज़ादा हंसराज स्टेडियम में कुल 10 इनडोर बैडमिंटन कोर्ट होंगे, जिससे यह पंजाब का एकमात्र ऐसा खेल मैदान बन जाएगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 19, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:47 PM IST
रायजादा हंसराज स्टेडियम में बनेंगे 10 बैडमिंटन कोर्ट, सीएम मान ने किया ऐलान; खिलाड़ियों से की बात

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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