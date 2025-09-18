Ahmedabad: 1000 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा, पेथापुर में शुरू मेगा डिमोलिशन ड्राइव, 10 जेसीबी 15 ट्रक और 500 से अधिक पुलिस तैनात

अहमदाबाद के गांधीनगर में प्रशासन मेगा डिमोलिशन ड्राइव अभियान चला रही है. गुरुवार को जीईबी के पीछे नदी किनारे लगभग 1 लाख वर्ग मीटर जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया. इसका मूल्य 1000 हजार करोड़ रुपए है. इस अभियान को सफल बनाने के लिए 500 से अधिक पुलिस को तैनात किया गया है.

इस अभियान में लगभग 115 अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं. इससे पहले, जीएमसी ने इन 115 अतिक्रमणकारियों को अवैध निर्माण के संबंध में सबूत पेश करने के लिए नोटिस भेजे थे. 10 सितंबर को इन अतिक्रमणकारियों को सात दिनों के भीतर निर्माण की वैधता का सबूत पेश करने के लिए अंतिम नोटिस भी जारी किया गया था. लेकिन कोई पुख्ता पेपर्स नहीं प्रस्तुत किया गया.

10 जेसीबी, 15 ट्रक, 1000 सरकारी कर्मचारी

इस बड़े तोड़फोड़ के दौरान किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए 700 पुलिस कर्मियों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. नगर निगम कर्मचारियों सहित लगभग 1000 सरकारी कर्मचारी इस तोड़फोड़ अभियान में शामिल हुए. साथ ही 10 जेसीबी, 15 ट्रक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जल्दी ये अभियान खत्म किया जा सके.

सुबह 4 बजे से चालू हुआ प्रशासन का बुलडोजर

गांधीनगर नगर निगम कर्मचारियों ने सुबह 4 बजे से ही अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था. इस अभियान को सफल बनाने के लिए निगम और आरएंडबी की लगभग 20 टीमें, पुलिसकर्मियों के साथ, आरएंडबी और गांधीनगर निगम की जमीनों पर अतिक्रमण हटाने में लगी हुई हैं. इस अभियान का उद्देश्य 1 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है.