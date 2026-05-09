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Hindi Newsदेश24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, देश के 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी; IMD ने जारी किया अलर्ट

24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, देश के 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी; IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather News: राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कल दोपहर के बाद मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है. आईएमडी ने अपने ताजा बुलेटिन में 16 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी को लेकर चेतावनी जारी की है. इस बीच आइए आपको बताते हैं कि आपके राज्य में मौसम का मिजाज कैसा रह सकता है...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 09, 2026, 08:20 PM IST
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24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, देश के 16 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी; IMD ने जारी किया अलर्ट

10 May Ka Mausam: उत्तर भारत में मौसम का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है. कुछ जगहों पर भारी बारिश और ओलावृ्ष्टि देखने को मिल रही है, तो दूसरी ओर भीषण गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के 16 राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. पहाड़ी इलाकों में मध्यम से तेज बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर रह सकता है. 

दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली के साथ कई राज्यों में शनिवार को भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है. पिछले दिनों मौसम का अलग अंदाज देखने को मिला था, जिससे तापमान मे कमी आई थी. हालांकि, आज एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी हुई और लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है. आइए आपको बताते हैं कि आपके शहर में 10 मई को मौसम कैसा रहेगा? 

दिल्ली के मौसम का हाल 

आईएमडी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 मई को मौसम का अलग अंदाज देखने को मिल सकता है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आसमान साप रहेगा. हालांकि, रविवार देर रात को मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है. 11 और 12 मई को तेज हवाओं के साथ हल्कि से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कल दिल्ली समेत आस पास के इलाकों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है. 

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यूपी के मौसम हाल 

उत्तर प्रदेश में भी मौसम के मिजाज में रविवार को बदलाव देखने को मिल सकता है. विभाग ने बताया कि 10 मई को कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राज्य के पूर्वी जिलों में एक बार फिर से मौसम में बदलाव नजर आएगा, लेकिन पश्चिमी जिलों में बारिश के लिए एक से दो दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है. विभाग ने बताया कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी 10 मई की रात मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. 

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बिहार और झारखंड के मौसम के बारे में जानिए 

बिहार और झारखंड में भी बारिश और तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है. विभाग के अनुसार, 10 से 14 मई के बीच में दोनों राज्यों के अलग-अलग जिलों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है. आईएमडी के अनुसार, बारिश और तूफान के कारण तापमान में कमी देखने को मिल सकती है. विभाग ने बताया कि रविवार दोपहर बाद मौसम करवट ले सकता है. 

पहाड़ी राज्यों का हाल 

न केवल मैदानी इलाकों में, बल्कि पहाड़ी राज्यों में भी मौसम का अलग रुख आने वाले एक से दो दिनों में देखने को मिल सकता है. उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की संभावना है, इसके अलावा राज्य के निचले इलाकों में हल्की से मध्य बारिश हो सकती है. ठीक इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है. 11 से 14 मई के बीच हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में  ओलावृष्टि और तूफान को लेकर भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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