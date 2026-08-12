/10 मिनट में राशन या बीमारी की डिलीवरी? Blinkit-Zepto के Dark Store की ‘डार्क रियलिटी’ का DNA टेस्ट

आज हम एक और सिस्टम का DNA टेस्ट करने वाले हैं, जो 10 मिनट में आपको सामान के साथ साथ बीमारी की डिलीवरी करता है. आपके फोन में ऐसे कई एप्स होंगे जो मिनटों में घर पर राशन की होम डिलीवरी कर देते हैं. 10 मिनट के अंदर सामान पहुंचने पर आप कहते होंगे, वाह... क्या सर्विस है, लेकिन आज आपको देखना चाहिए कि जिस सामान को 10 मिनट में आप तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, वो किस हाल में, कहां और कितनी गंदगी के बीच रखा गया था. आपको देखना चाहिए कि 10 मिनट में सामान घर पहुंचने की इस सुविधा के बदले आप और आपका परिवार कितना बड़ा जोखिम उठा रहा है.
इस विश्लेषण को समझने से पहले आपको अंग्रेजी के दो शब्दों को समझना चाहिए.
पहला है क्विक कॉमर्स- यानी ब्लिंकिट और जेप्टो जैसी कंपनियां जो मिनटों में सामान की डिलीवरी कर देती हैं.
दूसरा शब्द है डार्क स्टोर- जब आप एप पर सामान ऑर्डर करते हैं, तो पास के एक गोदाम से सामान को पैक करके आपके घर के लिए रवाना कर दिया जाता है. शहर-शहर बने इन्हीं गोदाम को डार्क स्टोर कहा जाता है.
देश के दो बड़े शहरों में दो क्विक कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर पर छापेमारी में जो सामने आया है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे. पहली तस्वीर है मुंबई की, जहां ब्लिंकिट कंपनी के डार्क स्टोर पर छापेमारी हुई है और दूसरी तस्वीर बेंगलुरु की है, जहां जेप्टो के डार्क स्टोर पर रेड मारी गई है. सबसे पहले मुंबई की तस्वीरें आपको गौर से देखनी चाहिए. मुंबई के मलाड वेस्ट में ब्लिंकिट का एक बड़ा डार्क स्टोर है. इस डार्क स्टोर पर जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की तो इस छापेमारी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे देखने के बाद आप ऐसे स्टोर्स से राशन क्या, एक टॉफी भी ऑर्डर करने से डरेंगे.
मलाड के इस डार्क स्टोर के अंदर कॉकरोचों की पार्टी चल रही थी, यहां खाने पीने के सामान, ब्रेड और बिस्किट के डिब्बों के पास कॉकरोच रेंग रहे थे. खाने पीने की चीजें और उन्हें पैक करने वाले पैकेट जमीन पर पड़े थे, जिस सामान को आप सीधे अपने फ्रिज में रखते हैं, वो किस तरह गंदे फर्श पर पड़ा है. आपको ये देखना चाहिए. जो सब्जियां आप खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो किन रैक्स पर रखा था, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. जिन रैक्स पर खाने पीने की चीजें रखी हैं, उनपर जंग की मोटी परत लगी हुई है. डार्क स्टोर में दूध, दही और मक्खन जैसे डेयरी प्रॉडक्ट्स को डीप फ्रीजर में रखने का नियम है, लेकिन यहां कूलिंग का कोई इंतजाम ही नहीं है.
कई बार ऑनलाइन सामान आने के बाद आप एक्सपायरी डेट चेक नहीं करते होंगे, लेकिन आज ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले एप्स से आपको भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि ब्लिंकिट के इस स्टोर में भारी मात्रा में एक्सपायर सामान मिला. इस स्टोर में खाने पीने की चीजों के फटे हुए पैकेट पड़े थे, जिनपर कीड़े रेंग रहे थे. पेस्ट कंट्रोल और कचरा प्रबंधन के नाम पर इस स्टोर को अगर रेटिंग दी जाए, तो जीरो दी जाएगी. खाने के पैकेट में बीमारी की डिलीवरी करने वाले ब्लिंकिट कंपनी के इस डार्क स्टोर पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के गंभीर उल्लंघन के तहत इस स्टोर का फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया है.
हमारी टीम आज इस डार्क स्टोर पर पहुंची. वैसे तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसपर ताला जड़ दिया है, लेकिन इसके आसपास जिस तरह कूड़े का भंडार जमा है, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर की स्थिति क्या होगी. एक कंपनी के स्टोर पर गंदगी का अंबार मिला है तो दूसरे स्टोर का रिएलिटी टेस्ट भी आपको दिखाना जरूरी है, ब्लिंकिट के इस डार्क स्टोर से 200 मीटर की दूरी पर ही जेप्टो कंपनी का एक डार्क स्टोर है. आपको देखना चाहिए कि जी न्यूज का कैमरा देखते ही इस स्टोर में कैसी खलबली मच गई. आपको देखना चाहिए कि जी न्यूज के कैमरे को अंदर जाने से कैसे रोका गया.
#DNAमित्रों | 5 स्टार में भी मिलावट, घर में भी 'मिलावट'!
ब्लिंकिट और जेप्टो आपको 'खराब सामान' भेज रहे ?
ब्लिंकिट के 'कॉकरोच स्टोर' की रिएलिटी रिपोर्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Blinkit #Zepto #ExpiredFood@rahulsinhatv pic.twitter.com/NbNWzsplW3
— Zee News (@ZeeNews) August 12, 2026
जिस तरह से जी न्यूज की टीम को जेप्टो के इस डार्क स्टोर के अंदर जाने से रोका गया, कैमरा देखते ही शटर डाउन कर दिया गया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों में कैमरे का डर कितना है, क्योंकि अगर डर नहीं होता तो कैमरे को क्यों रोकते.
जेप्टो के मुंबई वाले डार्क स्टोर में जी न्यूज के कैमरे को तो रोक दिया गया, लेकिन बेंगलुरु में जेप्टो के एक डार्क स्टोर में खाद्य सुरक्षा विभाग का कैमरा घुसा. बेंगलुरु के थानीसांद्रा इलाके में मौजूद इस डार्क स्टोर के अंदर चीजों पर गलत लेबल लगे हुए थे. अंदर कई चीजों का एक्सपायरी डेट छिपाने के आरोप भी लगे हैं. यहां भी गंदगी के बीच ही खाने की चीजें रखी हुई थीं, अधिकारियों ने इस डार्क स्टोर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
दो बड़े शहरों में दो सबसे बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर का ये हाल है. ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि देशभर में ऐसे कितने डार्क स्टोर हैं जहां खाने पीने की चीजों को गंदगी में रखा जा रहा है. देश में कितने ऐसे डार्क स्टोर हैं जहां कॉकरोच घूम रहे हैं. क्विक कॉमर्स कंपनियों की दुर्गती के आंकड़े देखने से पहले आपको जानना चाहिए कि देश में कितने परिवार इन एप्स पर आश्रित हैं.
देश में इस वक्त 14 करोड़ लोग अलग-अलग क्विक कॉमर्स एप्स का उपयोग करते हैं.
साल 2025 में सभी क्विक कॉमर्स एप्स के जरिए लगभग 280 करोड़ ऑर्डर दिए गए.
यानी हर दिन लगभग 80 लाख ऑर्डर्स डिलीवर किए जाते हैं.
हर दिन 80 लाख ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए देशभर में करीब 6 हजार डार्क स्टोर मौजूद हैं.
यानी एक डार्क स्टोर एक दिन में 1333 ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है.
अगर एक डार्क स्टोर एक दिन में 15 घंटे भी खुला रहता है तो इस हिसाब से हर 45 सेकंड में एक ऑर्डर को पैक कर के डिलीवरी के लिए भेजा रहा है.
अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब हर 45 सेकंड में एक ऑर्डर पैक किया जा रहा है तो साफ सफाई का समय कहां बचा. देश के दो बड़े शहरों के डार्क स्टोर की तस्वीरें आने के बाद हमने और भी कई शहरों से डार्क स्टोर की रिएलिटी रिपोर्ट की है. आपको देखना चाहिए कैसे शहर शहर जी न्यूज का कैमरा देखते ही डार्क स्टोर का शटर डाउन किया जा रहा है.
10 मिनट में सामान डिलीवर करने वाली कंपनियों के डार्क स्टोर की ये डार्क रिएलिटी है. जो आज तक आपसे छिपी हुई थी. बीते कुछ सालों में क्विक कॉमर्स का मार्केट देश में बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसी के साथ-साथ शिकायतें भी बढ़ी हैं. एक सर्वे के मुताबिक:-
क्विक कॉमर्स एप्स से राशन खरीदने वाले 57% लोगों का कहना है कि पैकेट पर एक्सपायरी डेट नहीं दिखती है.
हर 10 में से 6 मामलों में प्लेटफॉर्म ग्राहकों को ऐसे प्रोडक्ट भेज देते हैं जो एक्सपायर होने के बेहद करीब होते हैं.
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर हर महीने आने वाली कुल 60,000 शिकायतों में से 36% शिकायतें इसी सेक्टर से जुड़ी होती हैं.
आप जब सामान ऑर्डर करते हैं, तो पैसे पूरे चुकाते हैं, डिलीवरी चार्ज अलग से देते हैं. बारिश हो गई तो उसके नाम पर अलग पैसे देने पड़ते है, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? गंदगी के बीच रखा सामान, एक्सपायरी डेट वाला राशन, कॉकरोच के बीच रखी सब्जियां.
10 मिनट में डिलीवर होने वाले राशन की ये डार्क रिएलिटी देखकर आज आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब घर पर आने वाला राशन भी सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है. बाजार में सोया चाप के नाम पर जहर बेचा जा रहा है. आटे में टैल्कम पाउडर की मिलावट है. पनीर के नाम पर न जाने क्या खिलाया जा रहा है. फाइव स्टार होटलों में भी खाने के नाम पर सड़ी गली चीजें खिलाई जा रही हैं. ऐसा लग रहा है जैसे हर आम आदमी की थाली के खिलाफ कोई गहरी साजिश चल रही है.