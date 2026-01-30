Advertisement
trendingNow13091423
Hindi Newsदेश900 दिनों तक खुला रहा मुंह, न बोल पाती, न खा पाती खाना; सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार, 10 साल की बच्ची को मिली जिंदगी

900 दिनों तक खुला रहा मुंह, न बोल पाती, न खा पाती खाना; सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार, 10 साल की बच्ची को मिली जिंदगी

Minor Mouth stuck open for over 900 days: कोलकाता के आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक दुर्लभ मेडिकल केस में 10 साल की बच्ची का इलाज कर इतिहास रच दिया. बच्ची पिछले करीब 900 दिनों से मुंह बंद नहीं कर पा रही थी. दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी ADEM के चलते यह समस्या हुई थी.अब सर्जरी के बाद बच्ची सामान्य जीवन की ओर लौट रही है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 30, 2026, 12:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)

Minor recovers after rare intervention at Kolkata hospital: आप कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची का मुंह करीब से अधिक 900 दिनों तक बंद ही नहीं हुआ, न खा-पी न सके, बात करना तो दूर की बात. सोचो उसने कितना दर्द झेला होगा. ये कहानी है कोलकाता की एक 10 साल की लड़की की जो इन दिनों चर्चा में हैं. इसके लिए भगवान बने कोलकाता के आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर. जिनकी एक विशेष टीम ने लड़की को दोबारा जिंदगी दे दी है. जानें पूरी कहानी.

क्या थी ये अजीब बीमारी?
बच्ची को एकदम दुर्लभ बीमारी हुई थी, जिसका नाम है एक्यूट डिसेमिनेटेड एंसेफेलोमाइलिटिस (ADEM). ये एक तरह की ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर हमला कर देता है. इससे जबड़े और चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसें बुरी तरह डैमेज हो गईं. जिसकी वजह से मुंह बंद करने की ताकत ही चली गई. डॉक्टरों के मुताबिक, ये बीमारी इतनी रेयर है कि आमतौर पर बच्चों में ही होती है, लेकिन इतने लंबे समय तक मुंह खुला रहना बहुत कम देखा जाता है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची ने राज्य के अंदर और बाहर कई हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. मुंह खुला रहने से मुंह सूखता रहा, जबड़े का बैलेंस बिगड़ा, और दांत ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, जिसे सुप्रा-इरप्शन कहते हैं. इससे इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने कैसे किया इलाज?
कोलकाता के सरकारी डेंटल हॉस्पिटल, आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आखिरकार बच्ची को राहत मिली. यहां डॉक्टरों ने एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया और प्लानिंग की. जांच के बाद फैसला हुआ कि पीछे के दांत निकालने से ही मुंह बंद हो सकता है. क्योंकि दांत इतने ऊपर चढ़ गए थे कि जबड़ा बंद होने में दिक्कत आ रही थी. हाल ही में ये प्रोसीजर किया गया, और अब बच्ची मुंह बंद कर पा रही है. एक डॉक्टर ने बताया, "मुंह इतने लंबे समय से खुला रहने से दांत अपनी जगह से हिल गए थे, इंफेक्शन और परमानेंट डैमेज का रिस्क था. पीछे के दांत निकालना ही एकमात्र रास्ता था." अब ADEM का इलाज भी साथ में चल रहा है.

आपके बच्चों में दिखे ये लक्षण, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं
हॉस्पिटल के अफसरों ने इसे रेयर केस बताया और कहा कि ऐसे मामलों में न्यूरोलॉजी और डेंटल केयर का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है. बच्ची की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, मुंह बंद होने से वो खा-पी सकेगी, बोल सकेगी, और मुस्कुरा सकेगी. अगर आपके बच्चे में कोई अजीब लक्षण दिखे, जैसे मुंह बंद न होना या नसों में दिक्कत, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. ऐसे केस रेयर हैं, लेकिन जागरूकता से बचाव हो सकता है. बच्ची की फैमिली ने भी हार नहीं मानी, और आखिरकार सफलता मिली. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Hospital

Trending news

900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
ajit pawar death
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
karnataka
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
Kumbh Melam
इस्कॉन मंदिर में करोड़ों का घोटाला! अब कोर्ट ने मुख्य आरोपी को दी राहत
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
ajit pawar plane crash
अजित पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी ये 3 थ्योरी बहुत चौंकाने वाली, आपके लिए जानना जरूरी
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल
mumbai airport
सोने, हीरे, चांदी और... तस्करी की अंडरवर्ल्ड की प्लानिंग फेल; सूटकेस में छुपा खेल