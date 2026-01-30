900 दिनों तक खुला रहा मुंह, न बोल पाती, न खा पाती खाना; सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार, 10 साल की बच्ची को मिली जिंदगी

Minor Mouth stuck open for over 900 days: कोलकाता के आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक दुर्लभ मेडिकल केस में 10 साल की बच्ची का इलाज कर इतिहास रच दिया. बच्ची पिछले करीब 900 दिनों से मुंह बंद नहीं कर पा रही थी. दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी ADEM के चलते यह समस्या हुई थी.अब सर्जरी के बाद बच्ची सामान्य जीवन की ओर लौट रही है.
Minor recovers after rare intervention at Kolkata hospital: आप कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची का मुंह करीब से अधिक 900 दिनों तक बंद ही नहीं हुआ, न खा-पी न सके, बात करना तो दूर की बात. सोचो उसने कितना दर्द झेला होगा. ये कहानी है कोलकाता की एक 10 साल की लड़की की जो इन दिनों चर्चा में हैं. इसके लिए भगवान बने कोलकाता के आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर. जिनकी एक विशेष टीम ने लड़की को दोबारा जिंदगी दे दी है. जानें पूरी कहानी.
क्या थी ये अजीब बीमारी?
बच्ची को एकदम दुर्लभ बीमारी हुई थी, जिसका नाम है एक्यूट डिसेमिनेटेड एंसेफेलोमाइलिटिस (ADEM). ये एक तरह की ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर हमला कर देता है. इससे जबड़े और चेहरे की मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसें बुरी तरह डैमेज हो गईं. जिसकी वजह से मुंह बंद करने की ताकत ही चली गई. डॉक्टरों के मुताबिक, ये बीमारी इतनी रेयर है कि आमतौर पर बच्चों में ही होती है, लेकिन इतने लंबे समय तक मुंह खुला रहना बहुत कम देखा जाता है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची ने राज्य के अंदर और बाहर कई हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. मुंह खुला रहने से मुंह सूखता रहा, जबड़े का बैलेंस बिगड़ा, और दांत ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, जिसे सुप्रा-इरप्शन कहते हैं. इससे इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ गया था.
डॉक्टरों ने कैसे किया इलाज?
कोलकाता के सरकारी डेंटल हॉस्पिटल, आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आखिरकार बच्ची को राहत मिली. यहां डॉक्टरों ने एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया और प्लानिंग की. जांच के बाद फैसला हुआ कि पीछे के दांत निकालने से ही मुंह बंद हो सकता है. क्योंकि दांत इतने ऊपर चढ़ गए थे कि जबड़ा बंद होने में दिक्कत आ रही थी. हाल ही में ये प्रोसीजर किया गया, और अब बच्ची मुंह बंद कर पा रही है. एक डॉक्टर ने बताया, "मुंह इतने लंबे समय से खुला रहने से दांत अपनी जगह से हिल गए थे, इंफेक्शन और परमानेंट डैमेज का रिस्क था. पीछे के दांत निकालना ही एकमात्र रास्ता था." अब ADEM का इलाज भी साथ में चल रहा है.
आपके बच्चों में दिखे ये लक्षण, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं
हॉस्पिटल के अफसरों ने इसे रेयर केस बताया और कहा कि ऐसे मामलों में न्यूरोलॉजी और डेंटल केयर का कॉम्बिनेशन जरूरी होता है. बच्ची की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, मुंह बंद होने से वो खा-पी सकेगी, बोल सकेगी, और मुस्कुरा सकेगी. अगर आपके बच्चे में कोई अजीब लक्षण दिखे, जैसे मुंह बंद न होना या नसों में दिक्कत, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. ऐसे केस रेयर हैं, लेकिन जागरूकता से बचाव हो सकता है. बच्ची की फैमिली ने भी हार नहीं मानी, और आखिरकार सफलता मिली.
