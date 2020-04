कोरोना वायरस के 100 दिन, WHO ने ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: साल 2019 के आखिरी दिन चीन ने घोषणा करते हुए बताया कि वुहान में न्यूमोनिया के अजीबोगरीब मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह का पता नहीं चल पाया है. ये पहली बार था जब दुनिया को आने वाले इस संकट के बारे में पता चला. आज 100 दिन बाद कोविड 19 लगभग दुनिया के हर देश में फैल चुका है और विश्व भर में लोग लॉकडाउन में रह रहे हैं.

हालांकि चीन का वुहान, जो इस बीमारी का केंद्र माना जाता है. अब वहां जिंदगी पटरी पर लौट रही है.

Today marks 100 days since @WHO was notified of the first cases of what we now call #COVID19 in

Over 1.3M people have been infected & almost 80K have lost their lives.

This pandemic is much more than a health crisis. It requires a whole-of government & society response. pic.twitter.com/QGMQn5KqSj

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 9, 2020