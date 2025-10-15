Advertisement
trendingNow12962672
Hindi Newsदेश

पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 फीसद इजाफे को मंजूरी दी है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 15, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 फीसद इजाफे को मंजूरी दी है. बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये योजनाएं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जरिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू की जाती हैं. वित्तीय सहायता में की गई प्रमुख बढ़ोतरी इस के तहत अनुदान 4000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 8000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है.

यह सहायता 65 साल से ज्यादा उम्र वाले उन पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं को आजीवन दी जाएगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर-पेंशनभोगी हैं. वहीं शैक्षणिक अनुदान 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी कर दिया गया है. यह सहायता अधिकतम दो आश्रित बच्चों को कक्षा 1 से स्नातक तक या दो वर्षीय परास्नातक कोर्स कर रही आश्रित विधवाओं को दी जाएगी. 

इसके अलावा विवाह अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है. इसे 50000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है.रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अनुदान ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो. 

Add Zee News as a Preferred Source

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मंजूरी की गई नई दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त आवेदनों पर लागू होंगी. इससे प्रति वर्ष लगभग 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा. ये सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत संचालित हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक उप-कोष है.

पूर्व सैनिक सहायता दरों में बढ़ोतरी

सहायता का प्रकार पहले अब
मासिक वित्तीय सहायता ₹4,000 ₹8,000
शैक्षणिक अनुदान ₹1,000 ₹2,000
विवाह अनुदान ₹50,000 ₹1,00,000

नई दरें लागू: 1 नवंबर 2025

रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस फैसले से गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, विधवाओं और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया गया है. यह कदम सरकार की उन प्रतिबद्धताओं को फिर से स्थापित करता है जिनके तहत वह देश की सेवा और बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान और कल्याण के हमेशा इस तरह के कदम उठात रहेगी.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

rajnath singh

Trending news

गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
Pollution
गैस चैंबर बन रहे हैं दिल्ली-मुंबई, सिर पर बना प्रदूषण का छाता, स्टडी में खुलासा
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
rajnath singh
पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
Cough Syrup
जम्मू-कश्मीर में 3 कफ सिरप ब्रांड्स पर बैन, जहरीले केमिकल ने बढ़ाई बच्चों की चिंता
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
dhirendra shastri
'डिफेंडर में घूमने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा; हिंदुत्व किसी पार्टी की जागीर नहीं'
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
Bye Elections 2025
उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट, किन नेताओं को मिला टिकट?
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
Priyank Kharge
RSS पर बैन लगाने की मांग पर प्रियांक खरगे को मां-बहन की मिल रही गालियां,देखें Video
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
Bihar gold discovery
भारत में इस जगह मिला 222000000 टन सोने का भंडार, हर भारतीय एक दिन में हो जाएगा अमीर!
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
Hyderabad News
जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही बेहोश होने लगे लोग...
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
Kenya PM
केन्या के पूर्व पीएम रैला ओडिंगा का भारत में निधन, सुबह सैर करते हुए आया हार्ट अटैक
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम
Monsoon
भयंकर प्रलय मचाने आ रहा है मॉनसून? बारिश से डूब जाएंगे ये 12 जिले! जानें उनके नाम