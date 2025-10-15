पूर्व सैनिकों और परिवार वालों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब डबल मिलेंगे पैसे

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 फीसद इजाफे को मंजूरी दी है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता योजनाओं में 100 फीसद इजाफे को मंजूरी दी है. बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये योजनाएं पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के जरिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से लागू की जाती हैं. वित्तीय सहायता में की गई प्रमुख बढ़ोतरी इस के तहत अनुदान 4000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 8000 रुपए प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है.
यह सहायता 65 साल से ज्यादा उम्र वाले उन पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं को आजीवन दी जाएगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है और जो गैर-पेंशनभोगी हैं. वहीं शैक्षणिक अनुदान 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी कर दिया गया है. यह सहायता अधिकतम दो आश्रित बच्चों को कक्षा 1 से स्नातक तक या दो वर्षीय परास्नातक कोर्स कर रही आश्रित विधवाओं को दी जाएगी.
इसके अलावा विवाह अनुदान में भी बढ़ोतरी की गई है. इसे 50000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए प्रति लाभार्थी कर दिया गया है.रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अनुदान ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के विवाह अथवा विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू होगा, बशर्ते विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो.
रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मंजूरी की गई नई दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त आवेदनों पर लागू होंगी. इससे प्रति वर्ष लगभग 257 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से वहन किया जाएगा. ये सभी योजनाएं रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के तहत संचालित हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड का एक उप-कोष है.
|सहायता का प्रकार
|पहले
|अब
|मासिक वित्तीय सहायता
|₹4,000
|₹8,000
|शैक्षणिक अनुदान
|₹1,000
|₹2,000
|विवाह अनुदान
|₹50,000
|₹1,00,000
नई दरें लागू: 1 नवंबर 2025
रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस फैसले से गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, विधवाओं और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया गया है. यह कदम सरकार की उन प्रतिबद्धताओं को फिर से स्थापित करता है जिनके तहत वह देश की सेवा और बलिदान देने वाले सैनिकों के सम्मान और कल्याण के हमेशा इस तरह के कदम उठात रहेगी.
(इनपुट-आईएएनएस)
