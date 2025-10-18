Advertisement
trendingNow12966609
Hindi Newsदेश

हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम मोदी को लिखकर क्यों मांगी ऐसी परमिशन? मचा हड़कंप

अफसरों और प्रशासन से उम्मीद हार चुके कई गांवों के 100 से ज्यादा लोगों ने अब पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है. उन्होंने एक लेटर भेजा है और उसमें लिखा है कि इस जिंदगी से बेहतर है कि वे सभी सुसाइड कर लें और पीएम उन्हें इसके लिए परमिशन दे दें. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 18, 2025, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम मोदी को लिखकर क्यों मांगी ऐसी परमिशन? मचा हड़कंप

इससे अच्छा हम सभी सुसाइड कर लें... 100 से ज्यादा गांववालों ने यही लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुसाइड की परमिशन मांगी है. महाराष्ट्र की इस खबर से देशभर में हड़कंप मच गया है. आखिर गांववाले ऐसा क्यों चाहते हैं? कई गांव के रहने वाले इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया लेकिन उनका आरोप है कि प्रशासन सुन नहीं रहा है. ये लोग मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) की खस्ता हालत से नाराज हैं. यहां काफी ट्रैफिक जाम होता है और प्रशासनिक अधिकारी सुन नहीं रहे हैं. ऐसे में नयगांव-चिंचोटी-वसई इलाकों के 100 से ज्यादा लोगों ने इतना खौफनाक कदम उठाने की बात खत में लिख दी. इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी है. पूरे देश में अब यह खबर फैल रही है. 

इस इलाके के लोगों ने शुक्रवार को हाईवे पर आकर विरोध प्रदर्शन भी किया. इनकी शिकायत है कि पहले जो सफर एक घंटे में हो जाता था वो पिछले दो महीने से 5-6 घंटे का हो गया है. HT की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे एक स्थानीय एनजीओ के एक्टिविस्ट सुशांत पाटिल ने कहा कि इस तरह जीने से तो मर जाना ही बेहतर है. 

जीवन में उथल-पुथल मची है

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री को लिखे लेटर में गांववालों ने दावा किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के परियोजना निदेशक और दूसरे अधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण उनके जीवन में उथल-पुथल मच गई है. पत्र में लिखा गया है, 'कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई इसलिए हम इन अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.'

बच्चों की परीक्षाएं छूट रहीं

एनएच-48 पर गाड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या के अलावा, गांववालों ने गड्ढों से भरे हाईवे की दयनीय हालात का जिक्र किया. साथ ही खराब यातायात प्रबंधन को इस तकलीफ के लिए जिम्मेदार ठहराया. एक्टिविस्ट पाटिल ने कहा कि यह स्थिति असहनीय है. गांवों के बच्चों की परीक्षाएं छूट गई हैं और लोगों की फ्लाइट छूट जाती है. किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो इमर्जेंसी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. आमतौर पर 20 मिनट में अस्पताल पहुंच जाते थे लेकिन अब तीन घंटे से ज्यादा समय लग रहा है. 

पाटिल ने आगे कहा कि जब तक अधिकारी ठोस कार्रवाई नहीं करते, हम सभी गांववाले अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे. उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि कम से कम अधिकारी हमारी बात सुनें और कार्रवाई करें... लेकिन सब अनसुना किया जा रहा है.' हालात की गंभीरता को व्यक्त करते एक्टिविस्ट ने कहा कि आसपास के कई गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर निर्भर है.

पढ़ें: बच्चा न होने पर बहू को आत्महत्या के लिए उकसाया? फिर हाई कोर्ट ने सास को छोड़ क्यों दिया

प्रधानमंत्री को लिखे लेटर में इन लोगों ने यह भी दावा किया कि अधिकारियों ने मीरा-भायंदर और वसई-विरार पुलिस कमिश्नरेट ने हाल में जारी उस निर्देश की अनदेखी की है जिसमें ठाणे के घोड़बंदर रोड पर चल रहे डामरीकरण और मरम्मत कार्य के कारण 11 से 14 अक्टूबर तक चिंचोटी नाका से आगे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी. इस कारण बड़ी संख्या में भारी वाहन हाईवे पर आ गए और जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. 

पढ़ें: सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट... बुजुर्ग दंपति केस का सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Maharastra News

Trending news

कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
rajnath singh
आस्था और विश्वास से ही बना संघ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन: राजनाथ सिंह
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
bangladesh
त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी तस्करों की मौत का मामला, भारत ने दिया ढाका को दी ऐसी सलाह
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well
Raj Thackeray
आगे राज पीछे उद्धव... दिवाली से पहले साथ आए ठाकरे बंधु, वीडियो बता रहा...All is Well