कोरोना के खौफ के बीच 100 साल की इस दादी ने किया जो कमाल, हर कोई जज्बे को कर रहा सलाम

इंदौर: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में एक 100 साल की महिला ने कोविड-19 (COVID-19) को मात दी है. बिलासपुर रेंज के आई जी दीपांशु काबरा ने सोशल मीडया पर जानकारी शेयर की है. चंदाबाई परमार के कोरोना के खिलाफ जंग जीतने पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह सच है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.

दीपांशु ने एक ट्वीट में लिखा- 'कोरोना को लेकर इंदौर ने एक उत्साहित करने वाली खबर आई है. 100 साल की दादी चंदाबाई परमार जी कोरोना वायरस को मात दी है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. सच कहा गया है- उम्र का किसी चीज से कोई लेना-देना नहीं है. अगर हमें जीतना है, तो हमें कोई हरा नहीं सकता है.' दादी के जज्बे को चन्द्रो तोमर उर्फ शूटर दादी ने भी सलाम किया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा- '100 साल की चंदाबाई ने हराया कोरोना'.

Amidst #COVID19 chaos, here comes a really exciting news from #Indore. 100year old GrandMa Chandabai Parmar ji has defeated #CoronaVirus & is discharged from hospital.

Truly said, age has nothing to do with anything. If we have will to win, nothing can beat us.@ChouhanShivraj pic.twitter.com/DvL8wO2Wn8

