हम दो हमारे तीन... मोहन भागवत बोले हर परिवार में तीन बच्चे जरूरी, वजह भी बताई

Mohan Bhagwat: RSS प्रमुख मोहन भागवत ने (RSS) के 100 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कई सवालों का जवाब दिया. इस दौरान जनसंख्या नीति पर बात करते हुए कहा कि हम दो और हमारे तीन की पॉलिसी होनी चाहिए. जन्मदर 3 से कम है तो वो धीरे-धीरे लुप्त हो जाते हैं, 3 मेनटेन करना चाहिए, सब समाज ऐसा करते हैं. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा जानते हैं.

क्या कहते हैं शास्त्र

इसके अलावा कहा कि दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं. डॉक्टर लोग मुझे बताते हैं कि विवाह में बहुत देर न करने और 3 संतान करने से माता-पिता और संतानों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है. भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को ये देखना चाहिए कि अपने घर में 3 संतान होने चाहिए. तीन होने से बच्चे आपस में ईगो मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं.

क्यों होने चाहिए तीन बच्चे?

साथ ही साथ कहा कि देश का एवरेज 2.1 है, ये गणित में होता है लेकिन मनुष्यों में 2.1 का मतलब तीन है. ऐसे में भारत के हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि उनके घर में तीन बच्चे हों लेकिन तीन बच्चों का खर्च भी उठाना पड़ेगा, ऐसे में तीन से आगे न बढ़ें, इसे सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए. जन्मदर भी कम हो रही है, हिंदुओं का पहले से ही कम था अब और कम हो रही है, जिसकी वजह से तीन बच्चे से कम नहीं करना है, इसके लिए नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए, जिनके हाथ में ऐसा है उन्हें ये करना चाहिए.