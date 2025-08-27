दुनिया सौदों और कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, बल्कि एकता से चलती है, भागवत ने बताया धर्म का मतलब

100-year journey of the Sangh: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को दिल्ली में आयोजित '100 वर्ष की संघ यात्रा' प्रोग्राम में हिंदुत्व, विश्व शांति और मौजूदा वैश्विक संकटों पर अपने विचार रखे. भागवत ने कहा कि हिंदुत्व क्या है? हिंदू विचारधारा क्या है? अगर इसे दो शब्दों में कहें तो वे हैं सत्य और प्रेम है. दुनिया सौदों और कॉन्ट्रैक्ट से नहीं, बल्कि एकता से चलती है. हिंदुस्तान का लक्ष्य हमेशा विश्व कल्याण रहा है.'

कैसे मिलेगा स्थायी सुख?

उन्होंने कहा कि आज की दुनिया विकास की दौड़ में आत्ममंथन करना भूल गई है. अगर इंसान भीतर झांकेगा तो उसे स्थायी सुख मिलेगा और तभी आपसी टकराव खत्म होंगे, शांति और सौहार्द स्थापित होगा. उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा संयम बरता है, अपनी हानि की परवाह नहीं की. नुकसान होने पर भी, उसने मदद की है, यहां तक कि उन लोगों की भी जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया. व्यक्तिगत अहंकार शत्रुता पैदा करता है लेकिन उस अहंकार से परे हिंदुस्तान है.'

#WATCH | Delhi: RSS chief Mohan Bhagwat says, " After the First World War, the League of Nations was formed. The Second World War still happened. UN was formed. The third world war will not happen like that. But it is not happening, we cannot say this today. There is unrest in… pic.twitter.com/MAb8eLlO0x Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) August 27, 2025

दुनिया में अशांति और कट्टरता बढ़ रही है

वैश्विक हालात पर बोलते हुए भागवत ने कहा,'पहले विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हो गया. फिर संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) बना. तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, यह आज पक्का नहीं कहा जा सकता. दुनिया में अशांति और कट्टरता बढ़ रही है. नई सोच जैसे ‘वोकिज्म’ अगली पीढ़ी के लिए बड़ा संकट है. इससे अभिभावक और बुजुर्ग चिंतित हैं.'

हमें धर्म के साथ आगे बढ़ना है

धर्म की व्याख्या करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि धर्म केवल पूजा-पाठ या खाने-पीने तक सीमित नहीं है. असली धर्म विविधता को स्वीकार करता है और हमें जीवन में संतुलन सिखाता है.' उन्होंने कहा कि धर्म में कोई मतांतरण (conversion) नहीं होता. धर्म एक सच्चा तत्व है, जिसके आधार पर पूरी सृष्टि चलती है. हमें धर्म के साथ आगे बढ़ना है लेकिन यह उपदेश या धर्मांतरण से नहीं बल्कि अपने आचरण और उदाहरण से करना होगा. भारतवर्ष का जीवन मिशन है ऐसा जीवन जीना, ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना कि पूरी दुनिया उसका अनुकरण कर सके.'

गलत काम करने वाले के प्रति करुणा दिखाएं

मोहन भागवत ने कहा,'नेक या सज्जन लोगों से दोस्ती करें, उन लोगों को नजरअंदाज करें जो नेक काम नहीं करते. अच्छे कामों की सराहना करें, भले ही वे विरोधियों के जरिए किए गए हों. गलत काम करने वालों के प्रति क्रूरता नहीं, बल्कि करुणा दिखाएं.' उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वह है जो आरंभ, मध्य और अंत में सभी को हमेशा सुख प्रदान करे. जहां दुख उत्पन्न होता है, वह धर्म नहीं है. धर्म त्याग की मांग करता है और धर्म की रक्षा करके हम सभी की रक्षा करते हैं और सृष्टि में सद्भाव सुनिश्चित करते हैं.