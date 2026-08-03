/तारीख पर तारीख... सुप्रीम कोर्ट में दशकों से पेंडिंग हैं 10,000 से ज्यादा मामले, हाईकोर्ट्स में 80 हजार से ज्यादा; कैसे मिलेगा इंसाफ?

High Courts and Supreme Court Cases: अदालती ढांचों में सुधार के साथ न्याय व्यवस्था में तकनीकी बढ़ोतरी के लिए साल 2011 से अभी तक सरकार ने 9800 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया है. बावजूद इसके पिछले कई दशकों से लंबित मामलों के निपटारे पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ते नजर आ रहा है. सुप्रीम कोर्ट में करीब 10,000 से अधिक मामले पिछले 10 साल से लंबित हैं. इनमें 558 मामले 20 साल से और 26 मामले 30 साल से अधिक समय से पेंडिंग हैं.
वहीं, देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में 80,000 से अधिक मामले पिछले कई दशकों से लंबित है. इस बात की जानकारी पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से संसद में एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी गई. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने माना कि मामलों के निपटारे का दायित्व न्यायपालिका पर है और इन मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है.
केंद्रीय मंत्री की ओर से बताया गया कि कोर्ट में मामलों का समय प निपटारा कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें कई बातों का ध्यान रखा जाता है. वहीं, इसके साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीधों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारी और भौतिक बुनियादी ढांचे समेत कई पहलु शामिल हैं.
हालांकि, अपने बयान में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय रिक्त पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तत्परता दिखा रहा है. उधर, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में स्थिति ऐसी नहीं है. बता दें कि उच्च न्यायालयों में वर्तमान में स्वीकृत 1122 पदों के मुकाबले 341 जजों के पद रिक्त हैं. इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत 30,868 जजों के मुकाबले 7311 पद रिक्त हैं.
अपने बयान में कानून मंत्री ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश शुरू करने हेतु निर्धारित समय सीमा का न पालन करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालय कॉलेजियमों को दोषी माना. उच्च न्यायालय कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं. सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश भारत के सीजेआई की की ओर से शुरू की जाती है.
गौरतलब है कि पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारों के लिए देश के सभी 25 उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है. कानून मंत्री ने बताया कि लंबित मामलों को कम करने उद्देश्य से सरकार ने नए आपराधिक कानून 2023, परक्राम्य लिखित (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 भी लागू किए हैं.