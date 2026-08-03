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तारीख पर तारीख... सुप्रीम कोर्ट में दशकों से पेंडिंग हैं 10,000 से ज्यादा मामले, हाईकोर्ट्स में 80 हजार से ज्यादा; कैसे मिलेगा इंसाफ?

केंद्रीय कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में संसद को बताया कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में 10,000 से अधिक मामले पिछले 10 साल से लंबित हैं. इसके अलावा 80,000 से अधिक मामले देश के सभी सर्वोच्च न्यायलयों में लंबित है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 03, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:50 AM IST
तारीख पर तारीख... सुप्रीम कोर्ट में दशकों से पेंडिंग हैं 10,000 से ज्यादा मामले, हाईकोर्ट्स में 80 हजार से ज्यादा; कैसे मिलेगा इंसाफ?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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