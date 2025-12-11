Advertisement
trendingNow13037327
Hindi Newsदेशगुजरात की तरफ बढ़ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, कोस्ट गार्ड ने 11 को किया गिरफ्तार

गुजरात की तरफ बढ़ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, कोस्ट गार्ड ने 11 को किया गिरफ्तार

Pakistan Fishing Boat seized: साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के हमलावरों ने भी समुद्री रास्ते से ही घुसपैठ की थी. ऐसे में किसी भी संदिग्ध नाव या बोट के पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसने पर तटरक्षक जवान सतर्क रहते हैं. आए दिन पाकिस्तानी जहाज भारतीय नेवी के हाथों पकड़े जाते हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 04:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुजरात की तरफ बढ़ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, कोस्ट गार्ड ने 11 को किया गिरफ्तार

Pakistani Boat Arrested in Gujarat: भारतीय समुद्री सीमा में पाकिस्तान आए दिन घुसपैठ करता रहता है. गुजरात में कच्छ के समुद्री इलाके पाकिस्तानी सीमा से सटे होने की वजह से पाक घुसपैठियों के लिए ये आसान जरिया बन गया है. इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने गुरुवार (11 दिसंबर) को ऐसे ही एक पाकिस्तानी नाव में सवार 11 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है. दरअसल ये पाकिस्तानी मछुआरे हैं जो भारतीय सीमा में आ गए थे. अब कच्छ की लोकल पुलिस इन गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी मछुआरों से  पूछताछ करेगी. 

कच्छ के जाखाऊ समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने बिना इजाजत के भारतीय सीमा में घुसे 11 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है. नेवी ने तलाशी के दौरान फिलहाल अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. मछुआरों की गिरफ्तारी को लेकर तटरक्षक बल का अभियान जारी है. अब गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी मछुआरों को यहां की स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाएगा ताकि वो उनसे पूछताछ कर सकें. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

बिना इजाजत घुसे पाकिस्तानी जहाज के नेवी ने पकड़ा
गुरुवार को इंडियन कोस्ट गार्ड ने 'अल वली' नाम कच्छ की जखाऊ में देखी.  इस नाव पर 11 पाकिस्तानी मछुआरे सवार थे. नेवी ने बिना किसी की इजाजत के घुसे इस पाकिस्तानी जहाज पर सवार सभी मछुआरों को पकड़ लिया. गिरफ्तार किए गए मछुआरों को उनकी नाव के साथ जखाऊ पोर्ट लाया गया. नाव की तलाशी और पाकिस्तानी मछुआरों से पूछताछ जारी है.

2008 में मुंबई के हमलावरों ने भी समुद्री रास्ते से की थी घुसपैठ
इसके पहले साल 2008 में हुए मुंबई हमलों के हमलावरों ने भी समुद्री रास्ते से ही घुसपैठ की थी. ऐसे में किसी भी संदिग्ध नाव या बोट के पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसने पर तटरक्षक जवान सतर्क रहते हैं. आए दिन पाकिस्तानी जहाज भारतीय नेवी के हाथों पकड़े जाते हैं. इससे पहले अगस्त में सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास कोरी क्रीक इलाके में 15 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया था. इस दौरान उनके पास से नेवी ने एक देशी नाव जब्त की थी तलाशी के दौरान इस नाव से मछलियां, जाल, डीजल और कुछ खाने-पीने की सामग्री बरामद की गई थी. 

यह भी पढ़ेंः तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

PakistanGujarat

Trending news

लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर गए थे थाईलैंड, कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स के वकील की दलील
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
Indigo airline
IndiGo के यात्री ध्यान दें! एयरलाइन ने 10000 तक मुआवजा देने का किया बड़ा ऐलान
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल